Четверг, 22 Декабря 2016 года
15:56:32 МСК

Шойгу привёл данные по увеличению разведопераций НАТО вдоль границ РФ

Политика
Минобороны отслеживает происходящее, не позволяя нарушать морские границы

Москва, 22 Декабря 2016, 13:45 — REGNUM  Разведка НАТО активизировала свою деятельность по периметру российских территорий: на юго-западе России число разведывательных полётов за после время выросло в восемь раз. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны сегодня, 22 декабря.

Шойгу уточнил, что общее число разведывательных полётов НАТО у российских границ увеличилось почти в три раза. Выросла и интенсивность действий морской разведки НАТО — практически в полтора раза в последнее время.

«Мы внимательно отслеживаем эту деятельность и решительно пресекаем попытки нарушить российские морские границы», — заявил Шойгу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шойгу заявил, что НАТО нарастило интенсивность военных учений в два раза. По большей части они нацелены на противостояние с Россией.

По его мнению, НАТО «вместо совместной борьбы с терроризмом объявил Россию главной угрозой и наращивает военный потенциал у российских границ».

Напомним, 18 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Bild am Sonntag в очередной раз заверил, что по отношению к России альянс не предпринимает агрессивных шагов.

Читайте ранее в этом сюжете: Большинство учений НАТО направлены против России — Шойгу

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обострение отношений России и НАТО
Главное сегодня
NB!
22.12.16
Станислав СтремидловскийУкраинец о Казахстане: «Неприветливые пограничники, полицейские-взяточники»
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
NB!
22.12.16
Станислав ТарасовСтанет ли устойчивым альянс России, Ирана и Турции?
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
22.12.16
Борьба с «Боярышником»: От смены акцизной политики до отставки Левченко
МоскваРоссия Алкогольные отравления Политика
NB!
22.12.16
Ашот ПогосянЧто приходит реже – дружба или любовь?
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
22.12.16
Иран и Казахстан договорились вместе бороться с исламофобией
АстанаКазахстан Ядерная программа Ирана Политика
NB!
22.12.16
Большинство учений НАТО направлены против России — Шойгу
МоскваРоссия Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
22.12.16
Мы начинаем уходить от «палочной системы» — Абызов о надзорной деятельности
МоскваРоссия Контрольно-надзорная деятельность Общество
NB!
22.12.16
Фолкленды: «их имена известны только Богу»
Буэнос-АйресАргентина Конфликт вокруг Фолклендских островов Политика
NB!
22.12.16
Штраф за вандализм в отношении искусства может составить до 100 тыс. рублей
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Культура
NB!
22.12.16
Похороны в Югре: «Чуть не потеряли гроб с лодки, чуть сами не утонули»
СаранпаульЮграРоссия Ритуальные услуги и содержание кладбищ Общество
NB!
22.12.16
Жители США относятся к России, как во времена «холодной войны»
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
22.12.16
Максим ИсаевGlobal Times: Тиллерсон вряд ли растопит отношения между США и Россией
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
22.12.16
Госдуму «эвакуируют»
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
22.12.16
Неработающую реанимацию в орловской больнице проверяют следователи
КромыОрловская областьРоссия Кадровые проблемы в медицине Общество
NB!
22.12.16
Максим ИсаевChatham House: Экономическому лидерству США и Великобритании — конец
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Экономика
NB!
22.12.16
Евро выйдет в паритет к доллару на уровне 65 рублей?
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
22.12.16
«Спрос на рубль падает»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
22.12.16
Военные Украины раскритиковали полученные от США беспилотники
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
22.12.16
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Александр Колесниченко
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
22.12.16
Весь пакет акций «Приватбанка» обошелся Украине в одну гривну
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
22.12.16
ООН готовит механизм расследования военных преступлений в Сирии
ВашингтонСША Война в Сирии Политика
NB!
22.12.16
«Это забавы, которые ничего не стоят» — о переносе Единого дня голосования
ВладивостокРоссия Реформа избирательной системы Политика
ещё главное