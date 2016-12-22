Шойгу привёл данные по увеличению разведопераций НАТО вдоль границ РФ

Москва, , 13:45 — REGNUM Разведка НАТО активизировала свою деятельность по периметру российских территорий: на юго-западе России число разведывательных полётов за после время выросло в восемь раз. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны сегодня, 22 декабря.

Шойгу уточнил, что общее число разведывательных полётов НАТО у российских границ увеличилось почти в три раза. Выросла и интенсивность действий морской разведки НАТО — практически в полтора раза в последнее время.

«Мы внимательно отслеживаем эту деятельность и решительно пресекаем попытки нарушить российские морские границы», — заявил Шойгу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шойгу заявил, что НАТО нарастило интенсивность военных учений в два раза. По большей части они нацелены на противостояние с Россией.

По его мнению, НАТО «вместо совместной борьбы с терроризмом объявил Россию главной угрозой и наращивает военный потенциал у российских границ».

Напомним, 18 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Bild am Sonntag в очередной раз заверил, что по отношению к России альянс не предпринимает агрессивных шагов.

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