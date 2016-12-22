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Рейтинг доверия жителей России Путину растёт: опрос

Политика
Опрос ВЦИОМ

Москва, 22 Декабря 2016, 13:43 — REGNUM  Уровень декларируемой поддержки «Единой России» растет. Готовность проголосовать за эту партию выражают 48% жителей России. Рейтинг ЛДПР за неделю не изменился (12%), тогда как показатели двух других парламентских партий немного понизились: по КПРФ — до 8,2%, по «Справедливой России» до 4,9%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В рейтинге доверия политикам показатели президента РФ Владимира Путина продолжают расти, согласно опросу, это 61,3%. В ТОП-3 рейтинга доверия также входят Сергей Лавров (14,4%) и Дмитрий Медведев (13,7%). Первые строчки в списке по уровню недоверия занимают Владимир Жириновский (21,7%), Геннадий Зюганов (10%), Дмитрий Медведев (8,8%).

Оценки деятельности президента РФ и премьер-министра в последнюю неделю изменились незначительно.

Опрос проведен 17−18 декабря 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личные формализованные интервью по месту жительства респондента.

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