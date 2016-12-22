Иран и Казахстан договорились вместе бороться с исламофобией

Астана, , 13:36 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани, прибывший в ночь на 22 декабря в Казахстан с официальным визитом, сегодня встретился с Нурсултаном Назарбаевым. В рамках переговоров были обсуждены вопросы сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической сфере, транзитно-логистической отрасли, горно-добывающей промышленности, в аграрном секторе и многом другом.

«Мы поддерживаем продолжение дружеских и братских отношений между нашими странами, которые являются соседями по Каспию и у которых есть исторические отношения. Мы намерены во всех сферах поднять уровень наших отношений. Мы также надеемся на устранение некоторых существующих барьеров, которые мешают развитию наших отношений», — отметил Рухани на встрече с Назарбаевым.

Он также поблагодарил президента Казахстана за вклад в достижение ядерного соглашения между Ираном и «шестеркой» (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция).

«Я хотел бы выразить благодарность в ваш адрес лично, за вашу особую роль в области достижения ядерного соглашения меду Ираном и «шестеркой», а также за вашу личную роль в реализации своевременного плана совместных действий. А также я хотел бы поблагодарить вас за плодотворное сотрудничество между Ираном и Казахстаном в области мирного атома», — отметил Рухани.

В свою очередь, Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что Иран является для Казахстана важным партнером в мусульманском мире, а также «соседом и другом в прикаспийском регионе».

«Казахстанский народ высоко ценит ваш большой труд в решении ядерного вопроса. Ваша работа в этом направлении получила высокую оценку в мире. Я от чистого сердца поздравляю с этой победой. С момента снятия санкций, в связи с ядерной программой, прошел год. Мы видим, что за это время Иран достиг многого в вопросе системного развития экономики. Это оказало свое влияние на развитие отношений между Ираном и Казахстаном. Мы думаем, что проводимая вами политика принесет пользу всем прикаспийским государствам», — заявил Назарбаев.

После двустороннего обмена комплиментами стороны перешли к рабочей части переговоров. По словам Назарбаева, Казахстан готов сегодня экспортировать в Иран не только зерно, но и другую сельскохозяйственную продукцию.

«На сегодняшний день иранские компании реализуют сельхозпроекты общей стоимостью в 480 млн долларов. Мы не только готовы экспортировать зерно, но и другую агропродукцию, такую как подсолнечное масло, рапс, рис», — сказал Нурсултан Назарбаев.

Напомним, согласно данным Министерства сельского хозяйства Казахстана, в период с 2011 по 2015 годы экспорт казахстанского зерна в Иран составил более 4 миллионов тонн. За первое полугодие 2016 года экспорт зерна в данном направлении составил 529,7 тыс. тонн, в том числе пшеницы — 222,1 тыс. тонн.

«В 2011 году экспорт составил 401,3 тыс. тонн, в 2012 году — 950,2 тыс. тонн, в 2013 году — 757,6 тыс. тонн, в 2014 году — 1,16 млн тонн, в 2015 году — 758,3 тыс. тонн», — сообщили в ведомстве в августе 2016 года.

Впрочем, о расширении казахстанской экспортной линейки в Иран говорится уже давно. В феврале 2016 года тогда еще министр по инвестициям и развитию Асет Исекешев (сейчас он занимает пост акима (мэра) Астаны — ИА REGNUM ) во время переговоров об активизации экономического взаимодействия с Ираном заявлял, что Казахстан может поставлять на иранский рынок не только зерно и минеральное сырье, но и химическую продукцию, стальной прокат, продовольственные товары, стройматериалы и продукцию машиностроения. При этом республика готова импортировать из Ирана овощи и фрукты, вести сотрудничество в области медицины, сельского хозяйства и нанотехнологий.

Отметим также, что внешнеторговый оборот Ирана по сельскохозяйственной продукции в 2015 году составил 18,6 млрд. долларов (1,15 трлн руб.) Крупнейшими покупателями иранской сельхозпродукции являются Ирак, ОАЭ, Турция, Афганистан, Пакистан и Туркмения. В номенклатуре экспортных товаров преобладают фисташки, арбузы, яблоки, помидоры, картофель, шафран и финики. Причем фисташки — наиболее доходная часть экспорта. В прошлом году Иран поставил эти орехи в 45 стран в объеме 170 тыс. тонн на общую сумму 1,5 млрд долларов (93 млрд руб.). По этому показателю Иран лидирует в мире. Главные покупатели иранских фисташек — Гонконг, Вьетнам, ОАЭ и Турция. Немалую долю в экспорте занимает и картофель. В 2015 году Иран экспортировал 392 тыс. тонн картофеля на сумму 148 млн долларов (9,1 млрд руб.). Крупнейшим покупателем иранского картофеля является Туркмения.

Что же касается импорта, то Иран в основном закупает пшеницу, рис, кукурузу, корма, соевое и рапсовое масло, семена подсолнечника, сахар, хлопок, чай и бананы. В 2015 году Иран импортировал продовольствия на 12 млрд долларов (744 млрд руб.).

Однако главной статьей иранского импорта является все же зерно. В борьбе за иранский зерновой рынок одним из главнейших конкурентов Казахстана является Россия. По итогам 2014/2015 года Иран закупил в России порядка 1,8 млн тонн пшеницы. Для изменения этой ситуации в свою пользу Казахстан активно развивает транспортно-логистическую инфраструктуру с Ираном. В декабре 2014 года была запущена железная дорога Казахстан-Туркмения-Иран. В 2015 году по этой дороге пошли первые грузы из Казахстана. В феврале 2016 года национальная железнодорожная компания «Казахстан темир жолы» запустила демонстрационный контейнерный поезд Китай-Казахстан-Туркмения-Иран. Этот маршрут, как подчеркнули в компании, «является первым логистическим решением в скоростной доставке грузов от побережья Восточного Китая на рынки Персидского залива».

Именно по этой причине Нурсултан Назарбаев на сегодняшней встрече еще раз напомнил о необходимости активного использования транспортно-логистического потенциала двух стран.

«Совместное использование и развитие огромного потенциала двух стан в транзитно-логистической отрасли. Как вам известно, железная дорога «Казахстан-Туркмения-Иран» стала эффективной транспортно-коммуникационной системой в регионе. То есть не только для Казахстана и Ирана, а также она предоставляет и другим государствам возможность выхода в страны Персидского залива и выстраивать с ними экономические отношения. Начата работа по совместному строительству логистических центров зерновых и контейнерных терминалов», — отметил Назарбаев.

Он также добавил, что Иран примет участие в выставке EXPO-2017, которая пройдет в Астане, и презентует свои достижения в сфере альтернативной энергии.

«Мы также обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. Нами достигнута договоренность об объединении усилий на пути борьбы с такими угрозами как распространение исламофобии, связывание нашей религии с терроризмом и джихадизмом. Мы также договорились установить тесное сотрудничество на пути борьбы со ставшим опасным явлением международного терроризма и экстремизма и иными видам и преступлений», — отметил президента Казахстана.

По итогам переговоров между двумя странами был подписан ряд документов: межправительственное соглашение о сотрудничестве в области ветеринарии и охраны здоровья животных; соглашение о сотрудничестве в области морского торгового судоходства; меморандум по упрощению взаимных групповых туристских поездок; меморандум о содействии в организации двусторонней торговли; соглашение о сотрудничестве в области труда и социального обеспечения. Кроме того, был подписан договор по созданию совместного предприятия между KTZ Express и государственной судоходной компанией Ирана IRSL. Согласно документу, предполагается строительство терминальных мощностей на территории Ирана, развитие транспортного коридора Север-Юг.

Еще одна достигнутая договоренность — Иран займется проведением геолого-исследовательских работ на территории Казахстана. По словам Назарбаева, между странами возможно установление эффективного взаимодействия в сфере горнорудной металлургии.

«В Карагандинской области начата работа по освоению месторождения меди совместно с иранскими компаниями. Иранская сторона проявила заинтересованность в проведении геолого-исследовательских работ на территории Казахстана. Мы поддерживаем это», — отметил президент республики.

Напомним, 11 апреля 2016 года Нурсултан Назарбаев посетил Иран с официальным визитом. Как сообщала тогда пресс-служба премьер-министра Казахстана, в рамках этого визита в Тегеране состоялось заседание казахстанско-иранского делового совета с участием предпринимателей обеих стран. По итогам заседания были подписаны 50 соглашений о сотрудничестве на сумму 1 миллиард долларов (71 миллиард рублей).

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