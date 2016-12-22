Минобороны РФ по гособоронзаказу не дополучило 49 единиц техники — Шойгу

Вместе с тем, в Вооруженные силы РФ в 2016 году поступило 22 тысяси средств связи

Москва, , 13:33 — REGNUM



Вооруженные силы России получили в 2016 году 22 тысячи современных средств связи. Об этом сегодня, 22 декабря, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

«Новое развитие получила техническая основа систем управления. В войска поставлено 22 тысячи современных средств связи», — сказал он.

Также Воздушно-космические силы РФ получили 139 современных летательных аппаратов, четыре зенитных полка были перевооружены на зенитно-ракетную систему С-400 «Триумф».

Между тем, министр отметил, что в 2016 году Минобороны РФ не дополучило по гособоронзаказу 49 единиц вооружения и военной техники.

«На особом контроле Министерства обороны стоят проблемные вопросы по недопоставленным в войска вооружениям и техники. В текущем году это 49 единиц основных образцов», — сказал Шойгу.