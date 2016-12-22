По периметру России создано сплошное радиолокационное поле

Система предупреждает о ракетном нападении на всех стратегических воздушно-космических направлениях

Москва, , 13:26 — REGNUM Впервые в новой истории России по ее периметру создано сплошное радиолокационное поле систем предупреждения о ракетном нападении. Об этом сегодня, 22 декабря, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

«Успешно завершились государственные испытания трех новых радиолокационных станций высокой заводской готовности «Воронеж» — в Орске, Барнауле, Енисейске. В 2017 году они заступят на боевое дежурство. Доведена доработка трех действующих радиолокационных станций в Барановичах, Мурманске и Печоре с применением технологии высокой заводской готовности», — сказал Шойгу.

«Все это позволило впервые в истории новой России создать по периметру наших границ сплошное радиолокационное поле систем предупреждения о ракетном нападении на всех стратегических воздушно-космических направлениях и по всем типам траектории полета баллистических ракет», — отметил министр обороны.