Рахмон снова обещает Таджикистану энергетическую независимость

Душанбе, , 13:26 — REGNUM На обретение энергетической независимости Таджикистану нужно три года. Об этом сегодня, 22 декабря, заявил президент Эмомали Рахмон в своем ежегодном послании парламенту страны.

Глава государства сообщил также, что на данный момент на строительство Рогунской ГЭС потрачено 12 млрд сомони (92,4 млрд рублей по текущему курсу), причем более 2 млрд (15,4 млрд рублей) выделено только в 2016 году. «В 2018 году будет введен в эксплуатацию первый агрегат гидроузла, и через три года мы достигнем энергетической независимости», — заверил он.

По словам Рахмона, за годы независимости энергетическая мощь республики повышена на 1,3 тыс. МВт, это обошлось государству в 36 млрд сомони (277,2 млрд рублей). В настоящее время в стране реализуются 11 энергопроектов на сумму 10 млрд сомони (77 млрд рублей).

Напомним, что достижения энергетической независимости в течение «ближайших четырех лет» президент Таджикистана Эмомали Рахмон обещал в своем послании парламенту еще в 2009 году. Однако с тех пор в стране по-прежнему наблюдается острый дефицит электроэнергии в зимний период, из-за чего большая часть населения получает электричество лишь по 12 часов в сутки.

В частности, сегодня был изменен график отключений электроэнергии, и в то время, когда по всем государственным телеканалам в прямом эфире транслировалось ежегодное послание главы государства, в домах таджикистанцев свет был.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 октября 2016 года был дан старт строительству плотины Рогунской ГЭС. Ввод в эксплуатацию первых двух турбин намечен на август и октябрь 2018 года. Согласно плану таджикских властей, это позволит привлечь дополнительные средства для завершения строительства этой гидроэлектростанции.