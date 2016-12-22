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ВКС РФ ликвидировали в Сирии 35 тысяч боевиков – Шойгу

Политика
С начала операции российская авиация совершила 17 тысяч 800 боевых вылетов

Москва, 22 Декабря 2016, 13:21 — REGNUM  Воздушно-космические силы России во время операции в Сирии ликвидировали 35 тысяч боевиков. Об этом сегодня, 22 декабря, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

«С начала операции российская авиация совершила 17 тысяч 800 вылетов, нанеся 71 тысячу ударов по инфраструктуре террористов, при этом ликвидировала 725 тренировочных лагерей, 405 заводов и мастерских по производству боеприпасов, 1,5 тысячи единиц военной техники террористов, 35 тысяч боевиков, в их числе 204 полевых командира», — сказал Шойгу.

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