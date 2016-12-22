Новым вице-премьером Крыма стал Павел Королев Политика В марте 2014 г. Крым был включен в состав России после референдума, на котором более 90% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины

Симферополь, , 13:19 — REGNUM Бывший заместитель министра экономического развития России Павел Королев назначен вице-премьером правительства Республики Крым. Об этом сообщается на сайте Государственного совета Республики Крым. «22 декабря, на заседании пятой сессии Государственного совета Республики Крым первого созыва парламентарии согласовали назначение Королева Павла Эдуардовича на должность заместителя председателя совета министров Республики Крым», — говорится в сообщении. Отметим, что ранее соответствующее предложение внес на рассмотрение парламента глава Крыма Сергей Аксенов. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав России после референдума, на котором более 90% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Народное голосование крымчан стало реакцией на государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г.

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