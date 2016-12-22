Большинство учений НАТО направлены против России — Шойгу

Москва, , 13:17 — REGNUM НАТО в два раза нарастила интенсивность военных учений, большинство которых имеет антироссийскую направленность. Об этом сегодня, 22 декабря, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

«В вооруженных силах Великобритании для обозначения противника на полигоне Солсбери-Плейн начали использовать танки российского производства и военную форму российской армии. В последний раз такой метод обучения войск применяла фашистская Германия в годы Великой Отечественной войны», — сказал Шойгу.

Кроме того, министр обороны отметил, что «Североатлантический альянс вместо совместной борьбы с терроризмом объявил Россию главной угрозой и наращивает военный потенциал у российских границ».

«Руководством НАТО принято решение в 2017 году в Прибалтике и Польше развернуть четыре усиленных батальона и тактические группы, а на территории нескольких стран Восточной Европы разместить и содержать бронетанковую бригаду американских сухопутных войск», — напомнил глава Минобороны РФ.

Читайте развитие сюжета: Шойгу привёл данные по увеличению разведопераций НАТО вдоль границ РФ