Песков – о «переносе» сроков выборов: «Не гадаю на кофейной гуще»

Москва, , 13:09 — REGNUM Решений о переносе выборов президента России, запланированных на март 2018 года, не принималось. Выборы ещё не назначены. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня, 22 декабря.

Отвечая на вопрос о том, могут ли быть перенесены сроки выборов президента в 2018 году, о чём писали СМИ, Песков отметил, что он не будет «гадать на кофейной гуще». «Пока никаких решений нет. Это единственное, что я могу констатировать», — сказал он.

Песков подчеркнул, что кампания ещё не начиналась. «Выборы ещё не назначены», — сказал представитель Кремля.

Напомним, 8 декабря председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, комментируя слухи о возможном переносе президентских выборов (об их досрочном проведении) сказала: «Поэтому я глубоко уверена, что выборы, как я понимаю и даже смею утверждать, состоятся в определенное законом время, то есть в марте 2018 года».

Читайте ранее в этом сюжете: Памфилова назвала сроки проведения президентских выборов в РФ