Четверг, 22 Декабря 2016 года
16:19:11 МСК

Челябинским чиновникам напомнили о запрете дарить и принимать подарки

Политика
В предпраздничные дни возросли риски «забыть о законе»

Челябинск, 22 Декабря 2016, 13:02 — REGNUM  Министерство строительство и инфраструктуры Челябинской области распространило обращение минтруда России в высшие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации о необходимости соблюдения запрета дарить и получать подарки. Обращение к чиновникам распространило пресс-служба регионального минстроя, передает корреспондент ИА REGNUM.

В распространенном письме, подписанном заместителем министра труда и социальной защиты Российской Федерации Андреем Черкасовым, указывается, что в России предстоят новогодние и рождественские праздники и чиновникам необходимо помнить Положения антикоррупционного законодательства и Гражданского кодекса РФ, которые содержат запрет на дарение подарков чиновникам, занимающим государственные и муниципальные посты, а также служащим и работникам некоторых организаций.

В обращении разъясняется, — почему получение подарка чиновником недопустимо. Приводятся аргументы, что это (подарок) создает почву для конфликта интересов, ставит под угрозу принятые решения. При этом приводятся возможные последствия поступка — дисциплинарную ответственность, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия (видимо вышестоящего начальства), а также, в случае, если подарок будет оценен как взятка — уголовную ответственность.

Чтобы не допустить описанных последствий, минтруд РФ рекомендует: повысить бдительность, разъяснить населению о последствиях для чиновников, при дарении им подарков и довести информацию до чиновников всех уровней.

В разъяснительной деятельности рекомендовано опираться на указ президента №147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016−2017 годы».

Напомним, в Челябинской области уровень коррупции самый высокий в УрФО. Правоохранителями отмечен рост правонарушений в сфере государственных и муниципальных госконтрактов. Растет и масштаб взяточничества южноуральских чиновников. С января по ноябрь 2016 года в Челябинской области выявлено 732 преступления коррупционной направленности. Основные правонарушения в этой сфере связаны с корыстным злоупотреблением должностными полномочиями, нецелевое расходование бюджетных средств, превышение должностных полномочий, а также незаконное предпринимательство и совершение служебного подлога.

Читайте развитие сюжета: В Челябинской области уровень коррупции выше общеуральского

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция
Главное сегодня
NB!
22.12.16
Мизулина увидела в системе учета детей ювенальную юстицию
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
NB!
22.12.16
Станислав СтремидловскийУкраинец о Казахстане: «Неприветливые пограничники, полицейские-взяточники»
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
NB!
22.12.16
Станислав ТарасовСтанет ли устойчивым альянс России, Ирана и Турции?
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
22.12.16
Борьба с «Боярышником»: От смены акцизной политики до отставки Левченко
МоскваРоссия Алкогольные отравления Политика
NB!
22.12.16
Ашот ПогосянЧто приходит реже – дружба или любовь?
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
22.12.16
Иран и Казахстан договорились вместе бороться с исламофобией
АстанаКазахстан Ядерная программа Ирана Политика
NB!
22.12.16
Максим ИсаевNew Yorker: Проблема с инстинктами Трампа по отношению к Китаю
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
22.12.16
Мы начинаем уходить от «палочной системы» — Абызов о надзорной деятельности
МоскваРоссия Контрольно-надзорная деятельность Общество
NB!
22.12.16
Фолкленды: «их имена известны только Богу»
Буэнос-АйресАргентина Конфликт вокруг Фолклендских островов Политика
NB!
22.12.16
Штраф за вандализм в отношении искусства может составить до 100 тыс. рублей
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Культура
NB!
22.12.16
Похороны в Югре: «Чуть не потеряли гроб с лодки, чуть сами не утонули»
СаранпаульЮграРоссия Ритуальные услуги и содержание кладбищ Общество
NB!
22.12.16
Жители США относятся к России, как во времена «холодной войны»
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
22.12.16
Почему упал Су-27 в Казахстане? Почему военные самолёты падали раньше?
АстанаКазахстан Авиапроисшествия Происшествия
NB!
22.12.16
Госдуму «эвакуируют»
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
22.12.16
Неработающую реанимацию в орловской больнице проверяют следователи
КромыОрловская областьРоссия Кадровые проблемы в медицине Общество
NB!
22.12.16
Максим ИсаевChatham House: Экономическому лидерству США и Великобритании — конец
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Экономика
NB!
22.12.16
Евро выйдет в паритет к доллару на уровне 65 рублей?
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
22.12.16
«Спрос на рубль падает»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
22.12.16
Максим ИсаевForeign Policy: Ангела Меркель должна уйти
БерлинГермания Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
22.12.16
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Александр Колесниченко
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
22.12.16
Весь пакет акций «Приватбанка» обошелся Украине в одну гривну
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
22.12.16
ООН готовит механизм расследования военных преступлений в Сирии
ВашингтонСША Война в Сирии Политика
ещё главное