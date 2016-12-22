Песков прокомментировал планы Навального по участию в выборах президента

Москва, , 12:51 — REGNUM Гражданин России, который собирается баллотироваться в президенты РФ, должен соответствовать прописанным в Конституции критериям. Об этом, комментируя решение российского оппозиционера Алексея Навального участвовать в президентских выборах в 2018 году, сообщил Дмитрий Песков сегодня, 22 декабря.

«Любой гражданин РФ, если он соответствует этим критериям, может выдвигаться — это его право выдвигаться в президенты», — сказал Песков.

Напомним, накануне, 21 декабря, спикер Государственной думы Вячеслав Володин, комментируя информацию о возможных кандидатурах на участие в выборах 2018 года, отметил, что участие Навального невозможно. «Если закон ему позволяет, тогда можно о чем-то рассуждать. А когда закон не позволяет, зачем людей-то вводить в заблуждение?» — спросил он.

Навальный заявил о намерении баллотироваться в президента России в декабре. Он заявил, что «настоящих выборов в России не было с 1996 года». Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал это фарсом.

«(Навальный) если пойдёт на выборы, получит пять процентов, и с позором всё это провалится», — сказал депутат.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме Навального назвали... уткой Кремля