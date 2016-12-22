Песков: Диалог России и США сведен к минимуму

Москва, , 12:48 — REGNUM Общение между российской и американской стороной продолжает оставаться замороженным почти на всех уровнях, общение сведено к минимуму. Об этом в интервью телеканалу «Мир 24» рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Как вы знаете, с США практически все уровни диалога находятся в замороженном состоянии. Мы не общаемся друг с другом. Или делаем это минимально», — заявил он.

По его словам, Москва рассчитывает на более конструктивные отношения с Вашингтоном после официального вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа. Однако при этом в Кремле не ждут, что изменения случатся в одночасье.

Песков отметил, что Москва не ожидает скорого решения таких вопросов, как отказ США от расширения границ НАТО или снятие антироссийских санкций. Он напомнил, что Путин не считает отмену санкций самым важным вопросом, так как санкционные проблемы были инициированы не Москвой, при этом они больше вредят не США, а Европе. В то же время, согласно логике, проблема санкций требует решения, добавил Песков.