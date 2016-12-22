Фолкленды: «их имена известны только Богу»

Власти Британии и Аргентины подписали договор об опознании аргентинских военнослужащих, погибших во время Фолклендской войны

Буэнос-Айрес, , 12:44 — REGNUM Власти Британии и Аргентины подписали договор об опознании 123 аргентинских военнослужащих, погибших во время Фолклендской войны 1982 года и похороненных на Фолклендских островах. В данный момент на могилах аргентинских солдат, захороненных на кладбище в поселке Дарвин, написано, что их имена «известны только Богу». На кладбище в Дарвине захоронены в общей сложности 237 аргентинских военных. Как ожидается, работы по опознанию жертв войны начнутся летом следующего года, сообщает BBC.

Претензии на Фолклендские острова записаны в конституции Аргентины. Тем не менее глава МИД Аргентины Сусана Малькорра заявила несколько месяцев назад. что она хочет положить конец эре конфронтации.

«Предыдущая администрация очень легко шла на конфронтации, мы этого не хотим. Мы признаем, что на решение этой проблемы уйдет время. Наши претензии на Мальвины (аргентинское название Фолклендских островов) сохранятся, однако в рамках добрососедских отношений», — отметила Малькорра, сообщает The Guardian

Однако еще в июле 2015 года аргентинская газета «Diario popular» опубликовала сенсационные результаты опроса, проведенного сетью «Sky News» в Великобритании: 60% британцев поддерживают свое правительство в отпоре притязаний Аргентины на Мальвинские острова и считают допустимым, что вопрос может быть решен и военным путем.

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