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Глава МИД Украины заявил о планах по введению виз с Россией

Политика
Но сначала Киев изучит возможные контрмеры Москвы

Киев, 22 Декабря 2016, 12:32 — REGNUM  Украинское внешнеполитическое ведомство ведет работу над форматом визового режима с Россией. Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в эфире канала «1+1».

По его словам, украинской стороне необходимо проанализировать те возможные меры, на которые пойдет Россия в ответ на введение Киевом виз для граждан РФ. Министр отметил, что на территории России живут несколько миллионов украинцев, против которых могут быть организованы «провокации».

Он добавил, что после анализа ситуации МИД Украины озвучит предложение о том, в какие сроки и каким образом должен быть введен визовый режим между Россией и Украиной. Климкин также назвал визовый режим «нормой отношений между цивилизованными странами».

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Введение визового режима между Украиной и Россией
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