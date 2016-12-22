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Кадыров: Борьба с международным терроризмом — это не субботник

Политика
Глава Чечни опроверг слухи об отправке чеченских спецназовцев в Сирию
Рамзан Кадыров Рамзан Кадыров

Грозный, 22 Декабря 2016, 12:27 — REGNUM  Глава Чечни опроверг сообщения о формировании спецбатальонов из сотрудников МВД республики для отправки в Сирию. По словам Рамзана Кадырова, те, кто публикует подобные вымыслы, явно не представляют себе, как устроены правоохранительные органы РФ и что решение о формировании подобных военизированных структур не принимают органы исполнительной власти регионов России.

Еще больше удивили главу Чечни слухи, распространяемые СМИ, о том, в эти якобы формируемые батальоны набирают родственников выходцев из Чечни, которые воюют в Сирии на стороне террористов. Такие домыслы Кадыров назвал «больной фантазией», сообщили ИА REGNUM 22 декабря в пресс-службе главы и правительства региона.

По словам чеченского лидера, для борьбы с международным терроризмом нужны специалисты высочайшей квалификации, не один год проходившие подготовку, имеющие боевой опыт. «Это не субботник, куда кого попало можно взять и направить», — заявил Кадыров.

Ранее ряд СМИ распространил опубликованную в «Новой газете» новость о том, что якобы в Чечне сформированы и скоро будут отправлены в Сирию два батальона спецназовцев. Общее число военнослужащих, направленных на борьбу с международным терроризмом, составит 1200 человек. Руководить отправкой бойцов якобы поручено депутату Госдумы РФ от Чечни Адаму Делимханову.

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