В 1996 году, вознамерившись стать губернатором, тогда еще глава законодательной власти Алтайского края Александр Суриков предпочел «кошмарить» жителей региона, а победив с отрывом всего в несколько процентов голосов, «зачистил» критиковавшую его телекомпанию

Светлана Шаповалова, , 16:48 — REGNUM

Для алтайских журналистов, принимавших участие в освещении губернаторской избирательной кампании 20-летней давности, заявление, в котором Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Александр Суриков назвал арестованных в республике авторов ИА REGNUM «радикальными журналистами», статьи которых «вбивали клин» в отношения двух стран, совершенно не удивляет. Меняются должности, но не люди. Не только к «радикальным», — Александр Суриков к любым представителям СМИ относился, если не как к собственным «холопам», то весьма и весьма равнодушно.

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Сентябрь 1996 года. Александр Александрович Суриков, отруководив пять лет региональным парламентом, решил стать губернатором. Его тогда выдвинуло Алтайское краевое движение избирателей «За подлинное народовластие, гражданский мир и интересы человека труда», объединившее все левые силы края. Основным конкурентом Сурикова стал тогдашний губернатор Лев Коршунов (был и еще один претендент на губернаторское кресло, но за ничтожностью роли этой персоны, упоминать ее в тексте едва ли нужно).

В исполнительную власть Суриков рвался уже будучи членом Совета Федерации и, имея определенный политический багаж.

«Во время конфликта между президентом Борисом Ельциным и Верховным Советом осенью 1993 года Суриков открыто принял сторону председателя ВС Руслана Хасбулатова и вице-президента Александра Руцкого. На президентских выборах 1996 года Суриков поддерживал лидера КПРФ Геннадия Зюганова, активно критиковал деятельность правительства и либеральные экономические реформы», — вспоминает главный редактор «ПолитСибРу» Дмитрий Негреев.

За год до выборов будущий губернатор дал серию интервью краевым СМИ и немного рассказал о себе. «Имею квартиру и скромную дачу (одна часть кирпичная, другая деревянная), автомобиль «Жигули», люблю проводить время в компании друзей — строителей. Из напитков предпочитаю водку, но без излишеств. Из книг — Пикуля», — цитировала его «Алтайская правда».

Победить на выборах Сурикову помогла высокая протестная активность региона, большое влияние коммунистов и природная «упертость». Ведь не зря алтайские журналисты называли его тогда не иначе, как «Железный Шурик». Судя по воспоминаниям алтайского журналиста Артема Кудинова, с чьей легкой руки появилось это прозвище, губернатор не обижался. Но были и другие журналистские работы, которые привели к фактическому закрытию местной телекомпании АТН.

«Работу с прессой никогда не ставил в приоритет, но и не чурался её, был открытым. Мне кажется, чувствовал необходимость общения на уровне интуиции — она у него мощная. Потому в детали жизни масс-медиа не вникал. Правда известную историю с переделом «АТН» изучил досконально. Вмешивался в неё или нет не знаю, я тогда был не на тех позициях, чтобы участвовать в формировании решения. Но консультации вёл тогда предметные, в том числе, и со мной», — вспомнил бывший пресс-секретарь губернатора Евгений Нечепуренко.

Голос «из утюга»

Чтобы понять, что так не устраивало Александра Сурикова в освещении журналистами избирательной кампании, вначале стоит процитировать воспоминание нынешнего шеф-редактора «Алтайской правды» Олега Купчинского.

«Усталый голос Сурикова в те годы звучал чуть ли не из каждого утюга. Утро начиналось местными новостями на радио ГТРК, где он ругал «худую жизнь и безголовое правительство». День тоже заканчивался невеселыми комментариями председателя Заксобрания», — вспоминает Олег Купчинский.

Со страниц краевого официоза Суриков весьма умело «кошмарил» население, сетуя на «горы лжи и дезинформации», которые обрушиваются на жителей края: «Никаких программ помощи краю в проекте федерального бюджета на 1997 год нет, кроме Семипалатинской. И та будет сокращена. Алтай не получил также запланированных денег по трансферту…».

Редакторов и журналистов телевизионного холдинга АТН, где я в то время работала, не могла устраивать эта информационная кривизна. Мы, как умели, пытались рассказывать, за что идет «война».

К примеру, в октябре 1996 года я взяла интервью у тогдашнего руководителя алтайского сельхозуправления Павла Ефремова, который заявил, что сложности с уборкой зерновых были вызваны объективными причинами, «которые кандидаты в своих предвыборных речах почему-то пытаются выдать за нежелание и неумение власти работать».

"Обвинения Сурикова безосновательны», — заявлял тогда Ефремов.

Суриков, тем временем, обвинял журналистов в применении «недостойных приемов». В частности к ним было отнесено выступление директора Алтайской продовольственной корпорации Алексея Кулешова, который в тот момент находился под следствием.

«Человеку, которому предъявлено серьезное обвинение, называет бесчестным меня. Все перевернуто с ног на голову. А нам ведь дальше жить и работать в одном крае, встречаться…» — заявил Суриков.

«Волки…»

Поскольку то, взбесившее кандидата Сурикова интервью, брала лично, хотелось бы пояснить, что Алексей Антонович Кулешов впоследствии был полностью оправдан по предъявленным ему обвинениям в махинации с векселем «Тверьуниверсалбанка». Скончался весной 2004 года в Барнауле.

Знавшие его крестьяне (которым, кстати, тогда из-за аферы московских мошенников не дошло 60 миллиардов рублей в виде помощи от корпорации) до сих пор добрым словом поминают и считают человеком исключительной порядочности. На сайте wikiwand.com об Алексее Антоновиче написана довольно подробная биография: «Советский партийный и государственный деятель, председатель Алтайского крайисполкома (апрель 1987-апрель 1990 года), первый секретарь Алтайского краевого комитета КПСС (6 февраля-25 апреля 1990 года), член ЦК КПСС (1990−1991 годы). Награжден Орденом Трудового Красного Знамени … ».

Но в 1996 году Кулешов действительно был арестован, а из-под стражи его освобождали лишь по заключению врачей и вскоре вновь возвращали за решетку.

Вот во время такой «передышки» — в больнице — мне и удалось взять у него то памятное интервью.

«Волки. Они будут биться, не щадя никого», — так тогда охарактеризовал Алексей Кулешов команду Сурикова. Рассказал, что с Суриковым дружил с 1973 года. Считались товарищами. И он (Суриков), оказывается, даже этим обстоятельством воспользовался во время своих встреч с избирателями. Я нашла это интервью.

«… выступая в Рубцовске. Сказал: «Я Кулешова посадил, хоть он и друг мой. Но я выше этого, раз занимаю такую должность. Надо-то было просто разобраться по сути. Женщина ему в Рубцовске сказала: «Господин Суриков, как же вы можете посадить, вы же не судья…». Вот так. Хотел использовать, как козырную карту, а получилось против себя», — рассказал мне Алексей Кулешов в ноябре 1996 года.

И еще важные, на мой взгляд, слова из того интервью, характеризующие нынешнего посла: «Суриков любит власть». Рассуждая о том, что произойдет в случае его победы в губернаторской гонке, Алексей Антонович, сказал тогда прямо: «Край просто ожидает еще худшая ситуация, чем нынче».

"Очень будет мешать Сурикову и его команде, если он выиграет, то, что он не вхож ни в правительство, ни в аппарат президента. Алтайский край — «красный край», как они называют. Ну что такого — из 83-х — один субъект Федерации — красный, ну и пусть барахтается там сам, без правительства. Создавая такую конфронтацию с правительством… Все равно действие равно противодействию. И это противодействие может быть таким, что и знаешь где будешь искать», — сказал тогда директор Алтайской продовольственной корпорации Алексей Кулешов. А ведь верно сказал.

Об «упертости» Александра Сурикова заметил и автор «Железного Шурика» Артем Кудинов.

«У многих чиновников есть такое-же пренебрежительное отношение к журналистам. Отчасти мы в этом виноваты. Мол, вы же — четвертая «древнейшая» власть. Пренебрежительное, высокомерное, барское, чванливое отношение. Это всегда было — с советских времен. У Сурикова может быть даже меньше, чем у других. Но неискоренимо до сих пор такое отношение: «Да кто вы такие? Вы обслуга, челядь». Железный Шурик — бэкграунд такой — что все-таки он человек достаточно твердого характера. Достаточно жесткий. Но при этом, если что-то решил, то будет идти до конца — как мне кажется. Была масса примеров того, что это его упрямство вредило и краю, и жителям, и всем, всем, всем. И ему лично. Но иногда такая вот настойчивость — упрямство — оно ему помогало. В политическом смысле — да — он шел такой упертый, и победил на выборах. Волевой. Поэтому я его и назвал Железный Шурик», — отметил алтайский журналист Артем Кудинов.

Интересно, что в 1996 году Суриков победил только со второго тура с отрывом всего в 3%, а через восемь лет история повторилась. Только в 2004 году уже Суриков уступил эти самые 3% артисту Михаилу Евдокимову.

Зачистка медиахолдинга АТН

То интервью с Кулешовым имело далеко идущие последствия для всего медиахолдинга АТН. Еще до того, как был объявлен победитель губернаторской гонки, тогдашний прокурор Алтайского края Юрий Параскун в эфире одного из телеканалов заявил, мол, «Шаповалова эта (высказавшаяся против Сурикова) — вообще — дурочка, не умная девочка…». В ответ на это шеф-редактор Вадим Виленский «отомстил» ему в эфире программы «Экономикс».

"Я прочитал ему унизительную нотацию и «погрозил пальчиком»… Знаю, что когда ему доложили об этой наглости, он при своих помощниках потом шибко сердчал», — вспоминает Вадим.

Впрочем, это резонансное интервью с Кулешовым, вероятно, было последней стоящей темой, которой мне довелось заниматься, работая в медиахолдинге АТН. Потянулись безрадостные месяцы, когда зарплату мы не получали вообще, а если и выделяли что-то, то это был «натурпродукт», — под зарплату.

Финансовому положению компании не помогла и договоренность с учредителями, а может быть, как раз, она и привела к такому плачевному итогу: телекомпании не стало, произошла зачистка.

«Поиграли мальчики в телевидение, и хватит», — примерно такими словами, насколько мне известно, была решена судьба самого популярного на тот момент медиахолдинга.

Суриков и «экстремисты» ИА REGNUM

Кстати, не толко меня не удивляет теперешнее отношение к журналистам Александра Сурикова.

«Сергей Шиптенко до 2010 года работал в Академии управления при президенте Беларуси, но был уволен за сотрудничество с сайтами «Империя» и «Регнум». Его задержали на день позже Павловца и Алимкина. Получается, господин посол Суриков вслед за белорусскими держимордами записал «Регнум» в «экстремисты», — заявил историк и краевед Евгений Платунов.

По его мнению, впечатление такое, что с российским послом в Минске происходит классический случай «стокгольмского синдрома», выраженного и такой поговоркой как «с кем поведешься, от того и наберешься».

«Киевские фобии в отношении «русского мира» все больше обуяли официальный Минск. И вот посол России решил, видимо, соответствовать побольше официальному Минску, а не каким-то непонятным его чиновным мозгам людям с георгиевскими ленточками», — полагает историк Платунов.

Напомним, в 2004 году, после проигрыша на губернаторских выборах в Алтайском крае артисту Михаилу Евдокимову, Александр Суриков два года проработал помощником полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе, курируя при этом Алтайский край. В 2006 году назначен послом России в Республике Беларусь.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2016 года в Минске и Бресте сотрудниками силовых структур Беларуси были арестованы белорусские эксперты — авторы ряда российских изданий — Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин, Сергей Шиптенко. Им вменяется разжигание межнациональной розни. Однако ИА REGNUM считает их политическими заключенными. Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Александр Суриков на пресс-конференции 20 декабря заявил, что считает арестованных «радикальными журналистами», статьи которых «вбивали клин» в отношения двух стран.

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