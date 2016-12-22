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КПРФ намерена отреагировать жестко, если депутат Заполев не сдаст квартиру

Политика
Об этом заявила первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова

Барнаул, 20 Декабря 2016, 11:59 — REGNUM  В алтайском отделении КПРФ отказались комментировать причину, по которой экс-депутат Госдумы РФ от Алтайского края Михаил Заполев оказался в числе семи депутатов-коммунистов, до сих пор не сдавших свое служебное жилье в Москве.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова, она не намерена ни комментировать, ни обсуждать этот вопрос с самим товарищем по партии. Но при этом дала понять, что если Михаил Заполев не освободит квартиру в течение месяца, КПРФ «отреагирует жестко».

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Мария Прусакова порекомендовала связаться с самими Михаилом Заполевым, а на довод о том, что его телефоны оказались вне зоны доступа, отметила, что хоть и располагает новым номером телефона бывшего депутата, — не уверена, что он скажет «спасибо», если она поделится координатами.

Редакции ИА «Банкфакс», тем временем, удалось связаться с руководителем аппарата фракции КПРФ в Госдуме Ниной Останиной. Она пояснила, что Заполев не освободил жилплощадь в силу личных обстоятельств: его супруга сломала шейку бедра и Михаилу не с кем ее оставить. Именно поэтому он не может вылететь из Барнаула в Москву для решения данного вопроса.

«Так что причина не в том, что он не хочет выселяться. Квартира пуста, в ней никто не живет. Более того, я знаю, что он достаточно щепетилен. Он никогда не претендовал на перевод этого жилья в собственность», — заявила Нина Останина.

По поводу того, что Заполев оказался вне зоны доступа, госпожа Останина пояснила, что всем депутатам Госдумы прошлого созыва в свое время выдали sim-карты МТС, которые они сдали после окончания полномочий.

Мария Прусакова, в свою очередь, весьма странно отреагировала на это заявление Останиной, отметив, что рада за коллегу, которая так хорошо осведомлена о личной жизни Заполева.

Как уже сообщало ИА REGNUM, кроме Михаила Заполева, служебное жилье не освободили еще шесть депутатов от КПРФ.

Помимо этого пять квартир не освободили четыре депутата от ЛДПР, еще четыре — депутаты от «Справедливой России», три — от «Единой России». Всего образовалось 18 должников. Зампред комитета Госдумы по регламенту Михаил Романов заявил, что до конца 2016 года в отношении них могут быть поданы иски на выселение.

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