Зарплата и численность чиновников в регионах России за 9 месяцев 2016 года

Москва, , 16:45 — REGNUM В январе-сентябре 2016 года в государственных органах Российской Федерации на региональном уровне (в федеральных государственных органах и государственных органах субъектов Российской Федерации) замещали должности государственной гражданской службы 682,2 тыс. человек, или 41,9% от общей численности работников, занятых в этих органах, сообщили в Росстате.

На должностях муниципальной службы были заняты 307,6 тыс. человек, или 64,5% от общей численности занятых в органах местного самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных образований.

Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих в январе-сентябре 2016 г. составила 41,7 тыс. рублей (112,6% к январю-сентябрю 2015 г.), муниципальных служащих — 36,9 тыс. рублей (102,1% к январю-сентябрю 2015 г.).

Уровень среднемесячной начисленной заработной платы гражданских служащих органов исполнительной власти субъектов РФ в январе-сентябре 2016 г. был в 1,4 раза выше, чем у гражданских служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.

Отношение среднемесячной начисленной заработной платы гражданских служащих органов исполнительной власти субъектов РФ к заработной плате гражданских служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти колеблется от 87,0−98,4% (в 9 субъектах РФ) до 2,0−2,2 раза (в 4 субъектах РФ).

Численность работников, замещавших должности гражданских и муниципальных служащих, и укомплектованность этих должностей на конец сентября 2016 года

Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации Органы местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями человек укомп-лек-тован-ность, % человек укомп-лек-тован-ность, % человек укомп-лек-тован-ность, % Российская Федерация 386 355 90,3 168 936 94,6 293 491 96,2 Центральный федеральный округ 93 733 88,7 43 011 94,7 54 587 96,4 Белгородская область 4388 94,9 1096 92,5 3912 96,6 Брянская область 4553 93,1 1044 96,6 1764 97,9 Владимирская область 3382 90,4 1277 94,9 2626 95,3 Воронежская область 5344 91,7 1664 95,5 3251 96,1 Ивановская область 2737 92,7 1357 93,3 2213 96,7 Калужская область 2910 91,8 1058 96,3 3288 95,9 Костромская область 2298 92,1 1258 96,3 1903 96,7 Курская область 3429 90,4 1172 97,7 3626 97,0 Липецкая область 2831 95,1 1367 97,0 2732 97,3 Московская область 14 447 87,3 5017 93,9 7557 95,9 Орловская область 2652 92,0 983 92,5 1921 96,6 Рязанская область 2926 91,8 1387 95,9 3155 95,8 Смоленская область 3321 93,1 1287 93,5 2524 96,8 Тамбовская область 2928 95,1 1038 95,9 3114 97,4 Тверская область 3822 90,5 1477 93,0 3391 95,7 Тульская область 3641 89,9 749 99,1 2028 97,5 Ярославская область 3550 91,0 1629 96,8 3950 97,4 г.Москва 24 574 82,7 18 151 94,2 1632 92,0 Северо-Западный федеральный округ 46 726 89,3 18 566 93,7 23 611 94,3 Республика Карелия 3148 92,2 1089 93,4 1314 95,5 Республика Коми 3190 92,2 1747 95,5 1653 90,4 Архангельская область 4096 91,4 1603 89,9 4121 94,4 в том числе: Ненецкий авт. округ 259 83,5 478 97,0 143 96,6 Архангельская областьбез авт. округа 3837 92,0 1125 87,1 3978 94,3 Вологодская область 3527 91,6 1887 94,4 2869 94,4 Калининградская область 4410 91,4 785 92,2 2267 95,0 Ленинградская область 4950 89,1 1672 93,4 4693 96,2 Мурманская область 3637 92,8 877 95,4 1671 96,0 Новгородская область 2173 91,1 821 96,4 1600 96,7 Псковская область 3607 92,7 970 96,1 1696 91,3 г.Санкт-Петербург 13 988 84,5 7115 93,4 1727 90,8 Южный федеральный округ 40 774 90,0 18 782 92,2 37 344 96,6 Республика Адыгея 1204 94,0 803 96,6 1245 95,5 Республика Калмыкия 1422 94,7 859 95,4 760 97,1 Республика Крым 4315 82,2 3551 90,1 5078 93,4 Краснодарский край 12 134 92,5 5423 94,0 11 669 97,2 Астраханская область 3004 92,0 1163 90,5 1196 94,5 Волгоградская область 5989 90,2 2236 95,9 6593 96,8 Ростовская область 11 452 90,0 2825 96,5 10 711 97,8 г. Севастополь 1254 80,7 1922 80,5 92 75,4 Северо-Кавказский федеральный округ 19 982 94,4 13 114 97,7 18 312 97,9 Республика Дагестан 4792 94,8 2920 99,2 3824 100,2 Республика Ингушетия 1196 97,0 1212 98,6 541 100,0 Кабардино-БалкарскаяРеспублика 1940 96,8 1239 95,9 1552 97,4 Карачаево-ЧеркесскаяРеспублика 1490 97,4 846 95,9 1530 97,5 Республика СевернаяОсетия — Алания 2198 98,0 1379 96,1 1350 98,9 Чеченская Республика 1987 95,9 3473 99,0 2592 99,8 Ставропольский край 6379 90,8 2045 95,8 6923 96,0 Приволжский федеральный округ 71 302 91,4 29 473 95,0 62 640 96,0 Республика Башкортостан 7644 91,2 3961 94,6 7458 97,1 Республика Марий Эл 1993 92,7 1113 95,9 1683 96,9 Республика Мордовия 2507 94,9 963 95,8 2284 97,3 Республика Татарстан 7857 90,6 4407 94,2 4941 93,1 Удмуртская Республика 3579 91,4 1886 97,3 3414 97,2 Чувашская Республика 3117 93,2 999 94,2 2469 95,7 Пермский край 7139 91,4 2545 92,9 7826 95,4 Кировская область 4090 93,6 1598 95,1 4091 97,8 Нижегородская область 8429 88,3 3166 96,3 7573 94,5 Оренбургская область 5247 93,9 1356 96,5 4998 97,5 Пензенская область 3180 90,7 1152 93,9 2517 97,4 Самарская область 7506 92,4 3089 96,4 6373 96,3 Саратовская область 5660 89,1 1956 93,3 5209 95,3 Ульяновская область 3354 91,8 1282 95,2 1804 95,7 Уральский федеральный округ 30 286 90,2 14 855 95,8 28 802 96,4 Курганская область 3018 92,4 1082 95,2 2543 97,1 Свердловская область 10 273 88,5 4993 96,8 6971 96,3 Тюменская область 9344 90,3 6852 96,0 12 473 96,7 в том числе: Ханты-Мансийскийавт. округ — Югра 3618 90,0 2754 94,0 6029 96,7 Ямало-Ненецкийавт. округ 1776 88,4 1968 97,9 3207 96,1 Тюменская областьбез авт. округов 3950 91,5 2130 97,1 3237 97,4 Челябинская область 7651 91,4 1928 93,1 6815 95,6 Сибирский федеральный округ 56 693 92,0 21 205 94,1 49 490 96,2 Республика Алтай 1246 93,9 501 95,4 598 98,5 Республика Бурятия 3101 93,0 1138 96,8 2090 96,8 Республика Тыва 1403 96,5 650 97,0 925 99,6 Республика Хакасия 1885 96,6 724 92,6 1305 98,3 Алтайский край 6537 92,4 2375 92,8 5744 95,7 Забайкальский край 4224 92,5 1267 93,0 3190 96,9 Красноярский край 8990 92,6 2736 95,8 9190 96,6 Иркутская область 6776 91,7 3211 93,9 6711 95,4 Кемеровская область 6153 90,6 2377 90,9 6386 95,9 Новосибирская область 7919 88,8 2733 95,5 6171 94,5 Омская область 4920 92,5 2199 95,1 4576 97,4 Томская область 3539 94,0 1294 93,5 2604 96,4 Дальневосточный федеральный округ 26 859 89,2 9930 94,4 18 705 95,9 Республика Саха (Якутия) 3280 92,9 2143 97,0 3214 99,0 Камчатский край 2218 85,4 710 93,2 1147 92,8 Приморский край 7418 89,4 1532 90,5 3890 95,5 Хабаровский край 5504 89,0 1704 95,6 4131 96,8 Амурская область 2893 92,6 1160 94,4 2901 96,9 Магаданская область 1592 88,4 665 96,5 894 90,8 Сахалинская область 2389 86,1 1158 94,8 1494 92,2 Еврейская авт. область 933 91,2 519 90,9 671 95,7 Чукотский авт. округ 632 82,0 339 92,4 363 95,8

Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских и муниципальных служащих, в январе-сентябре 2016 года