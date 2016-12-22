Четверг, 22 Декабря 2016 года
15:37:41 МСК

Зарплата и численность чиновников в регионах России за 9 месяцев 2016 года

Политика
По данным Росстата

Москва, 19 Декабря 2016, 16:45 — REGNUM  В январе-сентябре 2016 года в государственных органах Российской Федерации на региональном уровне (в федеральных государственных органах и государственных органах субъектов Российской Федерации) замещали должности государственной гражданской службы 682,2 тыс. человек, или 41,9% от общей численности работников, занятых в этих органах, сообщили в Росстате.

На должностях муниципальной службы были заняты 307,6 тыс. человек, или 64,5% от общей численности занятых в органах местного самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных образований.

Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих в январе-сентябре 2016 г. составила 41,7 тыс. рублей (112,6% к январю-сентябрю 2015 г.), муниципальных служащих — 36,9 тыс. рублей (102,1% к январю-сентябрю 2015 г.).

Уровень среднемесячной начисленной заработной платы гражданских служащих органов исполнительной власти субъектов РФ в январе-сентябре 2016 г. был в 1,4 раза выше, чем у гражданских служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.

Отношение среднемесячной начисленной заработной платы гражданских служащих органов исполнительной власти субъектов РФ к заработной плате гражданских служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти колеблется от 87,0−98,4% (в 9 субъектах РФ) до 2,0−2,2 раза (в 4 субъектах РФ).

Численность работников, замещавших должности гражданских и муниципальных служащих, и укомплектованность этих должностей на конец сентября 2016 года

Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации

Органы местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями

человек

укомп-лек-тован-ность, %

человек

укомп-лек-тован-ность, %

человек

укомп-лек-тован-ность, %

Российская Федерация

386 355

90,3

168 936

94,6

293 491

96,2

Центральный федеральный округ

93 733

88,7

43 011

94,7

54 587

96,4

Белгородская область

4388

94,9

1096

92,5

3912

96,6

Брянская область

4553

93,1

1044

96,6

1764

97,9

Владимирская область

3382

90,4

1277

94,9

2626

95,3

Воронежская область

5344

91,7

1664

95,5

3251

96,1

Ивановская область

2737

92,7

1357

93,3

2213

96,7

Калужская область

2910

91,8

1058

96,3

3288

95,9

Костромская область

2298

92,1

1258

96,3

1903

96,7

Курская область

3429

90,4

1172

97,7

3626

97,0

Липецкая область

2831

95,1

1367

97,0

2732

97,3

Московская область

14 447

87,3

5017

93,9

7557

95,9

Орловская область

2652

92,0

983

92,5

1921

96,6

Рязанская область

2926

91,8

1387

95,9

3155

95,8

Смоленская область

3321

93,1

1287

93,5

2524

96,8

Тамбовская область

2928

95,1

1038

95,9

3114

97,4

Тверская область

3822

90,5

1477

93,0

3391

95,7

Тульская область

3641

89,9

749

99,1

2028

97,5

Ярославская область

3550

91,0

1629

96,8

3950

97,4

г.Москва

24 574

82,7

18 151

94,2

1632

92,0

Северо-Западный федеральный округ

46 726

89,3

18 566

93,7

23 611

94,3

Республика Карелия

3148

92,2

1089

93,4

1314

95,5

Республика Коми

3190

92,2

1747

95,5

1653

90,4

Архангельская область

4096

91,4

1603

89,9

4121

94,4

в том числе:

Ненецкий авт. округ

259

83,5

478

97,0

143

96,6

Архангельская областьбез авт. округа

3837

92,0

1125

87,1

3978

94,3

Вологодская область

3527

91,6

1887

94,4

2869

94,4

Калининградская область

4410

91,4

785

92,2

2267

95,0

Ленинградская область

4950

89,1

1672

93,4

4693

96,2

Мурманская область

3637

92,8

877

95,4

1671

96,0

Новгородская область

2173

91,1

821

96,4

1600

96,7

Псковская область

3607

92,7

970

96,1

1696

91,3

г.Санкт-Петербург

13 988

84,5

7115

93,4

1727

90,8

Южный федеральный округ

40 774

90,0

18 782

92,2

37 344

96,6

Республика Адыгея

1204

94,0

803

96,6

1245

95,5

Республика Калмыкия

1422

94,7

859

95,4

760

97,1

Республика Крым

4315

82,2

3551

90,1

5078

93,4

Краснодарский край

12 134

92,5

5423

94,0

11 669

97,2

Астраханская область

3004

92,0

1163

90,5

1196

94,5

Волгоградская область

5989

90,2

2236

95,9

6593

96,8

Ростовская область

11 452

90,0

2825

96,5

10 711

97,8

г. Севастополь

1254

80,7

1922

80,5

92

75,4

Северо-Кавказский федеральный округ

19 982

94,4

13 114

97,7

18 312

97,9

Республика Дагестан

4792

94,8

2920

99,2

3824

100,2

Республика Ингушетия

1196

97,0

1212

98,6

541

100,0

Кабардино-БалкарскаяРеспублика

1940

96,8

1239

95,9

1552

97,4

Карачаево-ЧеркесскаяРеспублика

1490

97,4

846

95,9

1530

97,5

Республика СевернаяОсетия — Алания

2198

98,0

1379

96,1

1350

98,9

Чеченская Республика

1987

95,9

3473

99,0

2592

99,8

Ставропольский край

6379

90,8

2045

95,8

6923

96,0

Приволжский федеральный округ

71 302

91,4

29 473

95,0

62 640

96,0

Республика Башкортостан

7644

91,2

3961

94,6

7458

97,1

Республика Марий Эл

1993

92,7

1113

95,9

1683

96,9

Республика Мордовия

2507

94,9

963

95,8

2284

97,3

Республика Татарстан

7857

90,6

4407

94,2

4941

93,1

Удмуртская Республика

3579

91,4

1886

97,3

3414

97,2

Чувашская Республика

3117

93,2

999

94,2

2469

95,7

Пермский край

7139

91,4

2545

92,9

7826

95,4

Кировская область

4090

93,6

1598

95,1

4091

97,8

Нижегородская область

8429

88,3

3166

96,3

7573

94,5

Оренбургская область

5247

93,9

1356

96,5

4998

97,5

Пензенская область

3180

90,7

1152

93,9

2517

97,4

Самарская область

7506

92,4

3089

96,4

6373

96,3

Саратовская область

5660

89,1

1956

93,3

5209

95,3

Ульяновская область

3354

91,8

1282

95,2

1804

95,7

Уральский федеральный округ

30 286

90,2

14 855

95,8

28 802

96,4

Курганская область

3018

92,4

1082

95,2

2543

97,1

Свердловская область

10 273

88,5

4993

96,8

6971

96,3

Тюменская область

9344

90,3

6852

96,0

12 473

96,7

в том числе:

Ханты-Мансийскийавт. округ — Югра

3618

90,0

2754

94,0

6029

96,7

Ямало-Ненецкийавт. округ

1776

88,4

1968

97,9

3207

96,1

Тюменская областьбез авт. округов

3950

91,5

2130

97,1

3237

97,4

Челябинская область

7651

91,4

1928

93,1

6815

95,6

Сибирский федеральный округ

56 693

92,0

21 205

94,1

49 490

96,2

Республика Алтай

1246

93,9

501

95,4

598

98,5

Республика Бурятия

3101

93,0

1138

96,8

2090

96,8

Республика Тыва

1403

96,5

650

97,0

925

99,6

Республика Хакасия

1885

96,6

724

92,6

1305

98,3

Алтайский край

6537

92,4

2375

92,8

5744

95,7

Забайкальский край

4224

92,5

1267

93,0

3190

96,9

Красноярский край

8990

92,6

2736

95,8

9190

96,6

Иркутская область

6776

91,7

3211

93,9

6711

95,4

Кемеровская область

6153

90,6

2377

90,9

6386

95,9

Новосибирская область

7919

88,8

2733

95,5

6171

94,5

Омская область

4920

92,5

2199

95,1

4576

97,4

Томская область

3539

94,0

1294

93,5

2604

96,4

Дальневосточный федеральный округ

26 859

89,2

9930

94,4

18 705

95,9

Республика Саха (Якутия)

3280

92,9

2143

97,0

3214

99,0

Камчатский край

2218

85,4

710

93,2

1147

92,8

Приморский край

7418

89,4

1532

90,5

3890

95,5

Хабаровский край

5504

89,0

1704

95,6

4131

96,8

Амурская область

2893

92,6

1160

94,4

2901

96,9

Магаданская область

1592

88,4

665

96,5

894

90,8

Сахалинская область

2389

86,1

1158

94,8

1494

92,2

Еврейская авт. область

933

91,2

519

90,9

671

95,7

Чукотский авт. округ

632

82,0

339

92,4

363

95,8

Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских и муниципальных служащих, в январе-сентябре 2016 года

Среднемесячная заработная плата гражданских (муниципальных) служащих

В процентах

Cредне-месячная заработная плата работников организаций в субъекте РФ

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

органов местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями

руб.

в % к янва-рю-сен-тябрю 2015 г.

руб.

в % к янва-рю-сен-тябрю 2015 г.

руб.

в % к янва-рю-сен-тябрю 2015 г.

(гр.3/гр.1) *100

(гр.5 /гр.1) *100

руб.

в % к янва-рю-сен-тябрю 2015 г.

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Российская Федерация

38 112

120,9

52 786

102,9

36 518

101,9

138,5

95,8

40 396

108,4

Центральный федеральный округ

36 698

122,8

55 280

104,6

35 927

98,6

150,6

97,9

51 159

110,5

Белгородская область

31 370

116,1

38 938

105,6

33 935

107,4

124,1

108,2

28 473

106,2

Брянская область

31 293

117,6

37 748

99,4

29 072

104,6

120,6

92,9

24 755

105,3

Владимирская область

32 295

123,8

37 098

101,4

29 349

101,9

114,9

90,9

27 499

107,2

Воронежская область

31 215

125,3

43 330

99,5

37 433

104,8

138,8

119,9

28 699

105,2

Ивановская область

29 270

120,2

34 558

106,4

28 731

99,2

118,1

98,2

22 943

103,8

Калужская область

30 860

121,6

49 511

99,0

32 146

100,1

160,4

104,2

34 808

105,2

Костромская область

28 464

113,9

31 054

102,1

25 830

101,4

109,1

90,7

25 143

103,8

Курская область

30 783

119,6

34 161

107,5

24 236

102,5

111,0

78,7

26 283

105,7

Липецкая область

29 483

119,6

48 021

104,4

27 995

101,3

162,9

95,0

28 786

106,2

Московская область

38 253

123,2

60 907

104,6

61 368

112,9

159,2

160,4

46 746

106,6

Орловская область

29 988

115,5

34 692

101,5

27 581

102,2

115,7

92,0

24 131

104,4

Рязанская область

30 129

117,7

41 018

103,5

29 117

100,8

136,1

96,6

29 302

106,6

Смоленская область

30 025

111,2

32 073

104,1

25 956

98,6

106,8

86,4

27 108

107,1

Тамбовская область

28 662

117,3

32 070

102,2

21 879

100,5

111,9

76,3

24 395

104,9

Тверская область

31 351

121,3

43 737

104,6

36 493

104,5

139,5

116,4

28 348

106,5

Тульская область

30 297

122,3

54 068

101,5

35 214

100,2

178,5

116,2

31 590

106,0

Ярославская область

31 565

124,4

49 527

111,8

32 073

99,8

156,9

101,6

30 321

105,6

г.Москва

49 825

125,9

70 489

107,3

77 813

106,7

141,5

156,2

84 139

110,1

Северо-Западный федеральный округ

42 039

120,3

67 286

107,1

40 390

104,2

160,1

96,1

45 659

108,7

Республика Карелия

49 483

116,9

44 958

103,5

37 364

102,2

90,9

75,5

35 880

107,2

Республика Коми

51 913

118,1

51 082

102,6

48 709

100,4

98,4

93,8

47 938

107,4

Архангельская область

51 945

120,4

77 893

106,7

38 807

98,7

150,0

74,7

43 443

106,2

в том числе: Ненецкий авт. округ

71 401

130,7

119 116

93,3

110 804

97,9

166,8

155,2

72 528

100,7

Архангельская областьбез авт. округа

50 635

119,5

59 714

110,6

36 134

104,3

117,9

71,4

40 602

106,8

Вологодская область

35 422

121,4

43 392

103,5

30 826

108,9

122,5

87,0

33 563

108,2

Калининградскаяобласть

33 753

116,5

52 565

100,9

42 793

103,8

155,7

126,8

32 433

105,4

Ленинградская область

34 904

116,5

73 981

98,7

44 349

104,0

в 2,1р.

127,1

40 776

107,0

Мурманская область

61 424

116,5

87 413

102,4

59 156

103,8

142,3

96,3

50 931

107,0

Новгородская область

29 815

113,9

34 070

100,4

30 441

100,9

114,3

102,1

30 348

105,9

Псковская область

32 870

114,5

32 973

97,5

16 895

100,1

100,3

51,4

24 105

104,9

г.Санкт-Петербург

41 163

128,7

85 071

111,6

54 948

106,3

в 2,1р.

133,5

55 030

110,1

Южный федеральный округ

32 969

123,2

45 934

104,1

31 690

104,7

139,3

96,1

29 594

106,2

Республика Адыгея

29 931

116,6

32 706

100,7

27 248

101,4

109,3

91,0

25 011

104,1

Республика Калмыкия

29 793

123,7

28 332

97,6

21 990

94,1

95,1

73,8

22 195

103,7

Республика Крым

34 458

135,2

44 642

121,5

29 074

135,6

129,6

84,4

25 509

117,0

Краснодарский край

33 052

121,4

51 707

100,8

37 562

101,0

156,4

113,6

31 505

105,7

Астраханская область

31 898

122,8

32 398

92,0

31 890

98,3

101,6

100,0

29 312

104,4

Волгоградская область

31 270

124,0

51 255

96,9

27 002

102,2

163,9

86,4

28 068

107,8

Ростовская область

33 743

121,5

47 654

101,1

30 558

101,9

141,2

90,6

28 919

106,4

г. Севастополь

37 806

122,8

44 865

139,0

39 640

321,1

118,7

104,9

25 928

112,8

Северо-Кавказский федеральный округ

29 617

116,0

32 318

102,3

24 276

101,0

109,1

82,0

24 320

104,1

Республика Дагестан

29 068

115,7

32 706

113,3

24 721

99,0

112,5

85,0

21 438

103,8

Республика Ингушетия

28 495

114,9

24 840

97,1

20 263

102,3

87,2

71,1

23 446

98,6

Кабардино-Балкарская Республика

29 537

122,7

30 432

88,6

25 361

104,5

103,0

85,9

22 898

103,0

Карачаево-Черкесская Республика

27 291

118,6

26 433

103,1

19 771

101,6

96,9

72,4

22 681

103,4

Республика СевернаяОсетия — Алания

28 944

114,3

27 373

101,7

21 024

103,5

94,6

72,6

24 752

104,4

Чеченская Республика

31 556

106,3

33 315

101,7

17 273

103,6

105,6

54,7

24 231

101,0

Ставропольский край

30 458

118,2

41 511

99,5

28 357

100,4

136,3

93,1

26 682

106,0

Приволжский федеральный округ

33 292

124,3

40 407

101,3

29 233

101,6

121,4

87,8

29 875

107,3

Республика Башкортостан

37 473

129,6

36 090

102,6

31 285

104,6

96,3

83,5

30 998

109,1

Республика Марий Эл

29 228

119,7

35 131

98,9

24 453

99,7

120,2

83,7

24 488

105,7

Республика Мордовия

29 669

126,8

35 126

101,5

24 186

103,9

118,4

81,5

24 054

105,0

Республика Татарстан

35 370

133,2

38 109

103,2

29 055

96,9

107,7

82,1

32 642

109,4

Удмуртская Республика

33 089

123,3

36 787

92,8

31 064

102,1

111,2

93,9

28 464

106,3

Чувашская Республика

29 805

119,9

33 534

102,8

21 535

100,5

112,5

72,3

24 108

105,9

Пермский край

38 080

129,0

38 303

100,5

29 307

102,6

100,6

77,0

33 169

107,0

Кировская область

33 312

120,8

33 735

99,8

24 232

100,7

101,3

72,7

25 627

106,9

Нижегородская область

32 347

117,9

47 380

100,4

33 735

101,3

146,5

104,3

32 551

107,2

Оренбургская область

32 994

117,2

55 697

104,9

27 843

102,4

168,8

84,4

29 236

107,5

Пензенская область

29 344

121,9

36 951

97,2

27 445

101,7

125,9

93,5

25 797

105,6

Самарская область

31 819

123,7

53 735

102,7

33 779

100,0

168,9

106,2

31 844

106,1

Саратовская область

31 149

124,8

35 420

102,2

26 588

102,8

113,7

85,4

25 801

104,8

Ульяновская область

31 353

120,9

39 361

107,1

29 638

104,7

125,5

94,5

25 968

107,0

Уральский федеральный округ

40 918

119,9

72 655

101,0

58 192

101,9

177,6

142,2

45 679

106,7

Курганская область

32 204

118,9

41 802

97,7

21 224

102,9

129,8

65,9

25 123

104,8

Свердловская область

37 260

119,1

46 862

100,6

38 119

102,3

125,8

102,3

35 635

105,4

Тюменская область

51 873

120,4

104 635

102,9

92 759

101,3

в 2,0р.

178,8

65 846

107,0

в том числе:

Ханты-Мансийскийавт. округ — Югра

59 997

124,3

96 039

96,4

96 083

100,7

160,1

160,1

67 227

106,0

Ямало-Ненецкийавт. округ

68 167

114,6

150 529

101,6

133 492

98,1

в 2,2р.

195,8

87 232

108,3

Тюменская областьбез авт. округов

37 181

120,5

72 621

110,3

45 942

107,1

195,3

123,6

43 106

106,7

Челябинская область

35 787

120,7

44 309

91,2

29 756

103,9

123,8

83,1

31 954

106,6

Сибирский федеральный округ

40 856

118,7

45 188

101,3

32 569

102,2

110,6

79,7

34 562

105,8

Республика Алтай

42 826

121,8

37 240

101,4

30 989

104,5

87,0

72,4

26 062

104,8

Республика Бурятия

40 274

112,8

43 767

101,8

31 170

103,7

108,7

77,4

32 940

105,5

Республика Тыва

50 884

116,0

56 868

99,9

31 201

100,3

111,8

61,3

30 057

105,2

Республика Хакасия

44 219

118,5

48 647

103,9

34 529

98,0

110,0

78,1

34 243

104,7

Алтайский край

34 203

122,2

35 435

101,9

21 577

103,9

103,6

63,1

23 310

105,6

Забайкальский край

44 358

114,5

46 986

105,0

31 162

104,1

105,9

70,3

33 916

104,6

Красноярский край

45 469

117,2

49 081

102,8

36 709

101,8

107,9

80,7

42 738

106,6

Иркутская область

46 998

121,3

48 048

98,3

45 408

101,9

102,2

96,6

39 372

106,8

Кемеровская область

37 960

115,9

42 003

100,4

23 948

100,4

110,7

63,1

32 128

104,5

Новосибирская область

38 081

124,1

42 876

99,7

28 390

100,1

112,6

74,6

34 029

105,6

Омская область

34 511

123,6

44 662

103,2

32 450

101,7

129,4

94,0

28 816

105,6

Томская область

39 862

113,6

53 845

100,5

43 065

102,1

135,1

108,0

40 017

105,3

Дальневосточный федеральный округ

54 027

116,0

77 824

101,0

56 687

104,8

144,0

104,9

50 699

107,1

Республика Саха (Якутия)

62 188

118,3

82 908

103,6

61 286

101,8

133,3

98,5

60 239

107,5

Камчатский край

67 198

113,2

89 572

94,7

76 939

102,2

133,3

114,5

65 916

107,6

Приморский край

48 353

118,8

61 127

103,6

44 429

102,2

126,4

91,9

40 301

106,2

Хабаровский край

47 672

114,8

91 892

105,3

56 825

113,6

192,8

119,2

44 564

106,3

Амурская область

45 463

117,7

46 550

100,0

36 498

101,0

102,4

80,3

38 700

104,9

Магаданская область

70 263

110,2

93 210

99,7

85 086

99,5

132,7

121,1

72 021

105,2

Сахалинская область

57 059

112,9

95 127

96,4

83 331

104,4

166,7

146,0

73 547

108,3

Еврейская авт. область

43 733

115,1

40 309

98,2

38 587

105,2

92,2

88,2

33 948

102,9

Чукотский авт. округ

85 891

111,5

100 491

95,3

95 395

110,5

117,0

111,1

85 554

107,4

1) Без субъектов малого предпринимательства.
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