Зарплата и численность чиновников в регионах России за 9 месяцев 2016 года
Москва, 19 Декабря 2016, 16:45 — REGNUM В январе-сентябре 2016 года в государственных органах Российской Федерации на региональном уровне (в федеральных государственных органах и государственных органах субъектов Российской Федерации) замещали должности государственной гражданской службы 682,2 тыс. человек, или 41,9% от общей численности работников, занятых в этих органах, сообщили в Росстате.
На должностях муниципальной службы были заняты 307,6 тыс. человек, или 64,5% от общей численности занятых в органах местного самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных образований.
Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих в январе-сентябре 2016 г. составила 41,7 тыс. рублей (112,6% к январю-сентябрю 2015 г.), муниципальных служащих — 36,9 тыс. рублей (102,1% к январю-сентябрю 2015 г.).
Уровень среднемесячной начисленной заработной платы гражданских служащих органов исполнительной власти субъектов РФ в январе-сентябре 2016 г. был в 1,4 раза выше, чем у гражданских служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.
Отношение среднемесячной начисленной заработной платы гражданских служащих органов исполнительной власти субъектов РФ к заработной плате гражданских служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти колеблется от 87,0−98,4% (в 9 субъектах РФ) до 2,0−2,2 раза (в 4 субъектах РФ).
Численность работников, замещавших должности гражданских и муниципальных служащих, и укомплектованность этих должностей на конец сентября 2016 года
Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
Органы местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями
человек
укомп-лек-тован-ность, %
человек
укомп-лек-тован-ность, %
человек
укомп-лек-тован-ность, %
Российская Федерация
386 355
90,3
168 936
94,6
293 491
96,2
Центральный федеральный округ
93 733
88,7
43 011
94,7
54 587
96,4
Белгородская область
4388
94,9
1096
92,5
3912
96,6
Брянская область
4553
93,1
1044
96,6
1764
97,9
Владимирская область
3382
90,4
1277
94,9
2626
95,3
Воронежская область
5344
91,7
1664
95,5
3251
96,1
Ивановская область
2737
92,7
1357
93,3
2213
96,7
Калужская область
2910
91,8
1058
96,3
3288
95,9
Костромская область
2298
92,1
1258
96,3
1903
96,7
Курская область
3429
90,4
1172
97,7
3626
97,0
Липецкая область
2831
95,1
1367
97,0
2732
97,3
Московская область
14 447
87,3
5017
93,9
7557
95,9
Орловская область
2652
92,0
983
92,5
1921
96,6
Рязанская область
2926
91,8
1387
95,9
3155
95,8
Смоленская область
3321
93,1
1287
93,5
2524
96,8
Тамбовская область
2928
95,1
1038
95,9
3114
97,4
Тверская область
3822
90,5
1477
93,0
3391
95,7
Тульская область
3641
89,9
749
99,1
2028
97,5
Ярославская область
3550
91,0
1629
96,8
3950
97,4
г.Москва
24 574
82,7
18 151
94,2
1632
92,0
Северо-Западный федеральный округ
46 726
89,3
18 566
93,7
23 611
94,3
Республика Карелия
3148
92,2
1089
93,4
1314
95,5
Республика Коми
3190
92,2
1747
95,5
1653
90,4
Архангельская область
4096
91,4
1603
89,9
4121
94,4
в том числе:
Ненецкий авт. округ
259
83,5
478
97,0
143
96,6
Архангельская областьбез авт. округа
3837
92,0
1125
87,1
3978
94,3
Вологодская область
3527
91,6
1887
94,4
2869
94,4
Калининградская область
4410
91,4
785
92,2
2267
95,0
Ленинградская область
4950
89,1
1672
93,4
4693
96,2
Мурманская область
3637
92,8
877
95,4
1671
96,0
Новгородская область
2173
91,1
821
96,4
1600
96,7
Псковская область
3607
92,7
970
96,1
1696
91,3
г.Санкт-Петербург
13 988
84,5
7115
93,4
1727
90,8
Южный федеральный округ
40 774
90,0
18 782
92,2
37 344
96,6
Республика Адыгея
1204
94,0
803
96,6
1245
95,5
Республика Калмыкия
1422
94,7
859
95,4
760
97,1
Республика Крым
4315
82,2
3551
90,1
5078
93,4
Краснодарский край
12 134
92,5
5423
94,0
11 669
97,2
Астраханская область
3004
92,0
1163
90,5
1196
94,5
Волгоградская область
5989
90,2
2236
95,9
6593
96,8
Ростовская область
11 452
90,0
2825
96,5
10 711
97,8
г. Севастополь
1254
80,7
1922
80,5
92
75,4
Северо-Кавказский федеральный округ
19 982
94,4
13 114
97,7
18 312
97,9
Республика Дагестан
4792
94,8
2920
99,2
3824
100,2
Республика Ингушетия
1196
97,0
1212
98,6
541
100,0
Кабардино-БалкарскаяРеспублика
1940
96,8
1239
95,9
1552
97,4
Карачаево-ЧеркесскаяРеспублика
1490
97,4
846
95,9
1530
97,5
Республика СевернаяОсетия — Алания
2198
98,0
1379
96,1
1350
98,9
Чеченская Республика
1987
95,9
3473
99,0
2592
99,8
Ставропольский край
6379
90,8
2045
95,8
6923
96,0
Приволжский федеральный округ
71 302
91,4
29 473
95,0
62 640
96,0
Республика Башкортостан
7644
91,2
3961
94,6
7458
97,1
Республика Марий Эл
1993
92,7
1113
95,9
1683
96,9
Республика Мордовия
2507
94,9
963
95,8
2284
97,3
Республика Татарстан
7857
90,6
4407
94,2
4941
93,1
Удмуртская Республика
3579
91,4
1886
97,3
3414
97,2
Чувашская Республика
3117
93,2
999
94,2
2469
95,7
Пермский край
7139
91,4
2545
92,9
7826
95,4
Кировская область
4090
93,6
1598
95,1
4091
97,8
Нижегородская область
8429
88,3
3166
96,3
7573
94,5
Оренбургская область
5247
93,9
1356
96,5
4998
97,5
Пензенская область
3180
90,7
1152
93,9
2517
97,4
Самарская область
7506
92,4
3089
96,4
6373
96,3
Саратовская область
5660
89,1
1956
93,3
5209
95,3
Ульяновская область
3354
91,8
1282
95,2
1804
95,7
Уральский федеральный округ
30 286
90,2
14 855
95,8
28 802
96,4
Курганская область
3018
92,4
1082
95,2
2543
97,1
Свердловская область
10 273
88,5
4993
96,8
6971
96,3
Тюменская область
9344
90,3
6852
96,0
12 473
96,7
в том числе:
Ханты-Мансийскийавт. округ — Югра
3618
90,0
2754
94,0
6029
96,7
Ямало-Ненецкийавт. округ
1776
88,4
1968
97,9
3207
96,1
Тюменская областьбез авт. округов
3950
91,5
2130
97,1
3237
97,4
Челябинская область
7651
91,4
1928
93,1
6815
95,6
Сибирский федеральный округ
56 693
92,0
21 205
94,1
49 490
96,2
Республика Алтай
1246
93,9
501
95,4
598
98,5
Республика Бурятия
3101
93,0
1138
96,8
2090
96,8
Республика Тыва
1403
96,5
650
97,0
925
99,6
Республика Хакасия
1885
96,6
724
92,6
1305
98,3
Алтайский край
6537
92,4
2375
92,8
5744
95,7
Забайкальский край
4224
92,5
1267
93,0
3190
96,9
Красноярский край
8990
92,6
2736
95,8
9190
96,6
Иркутская область
6776
91,7
3211
93,9
6711
95,4
Кемеровская область
6153
90,6
2377
90,9
6386
95,9
Новосибирская область
7919
88,8
2733
95,5
6171
94,5
Омская область
4920
92,5
2199
95,1
4576
97,4
Томская область
3539
94,0
1294
93,5
2604
96,4
Дальневосточный федеральный округ
26 859
89,2
9930
94,4
18 705
95,9
Республика Саха (Якутия)
3280
92,9
2143
97,0
3214
99,0
Камчатский край
2218
85,4
710
93,2
1147
92,8
Приморский край
7418
89,4
1532
90,5
3890
95,5
Хабаровский край
5504
89,0
1704
95,6
4131
96,8
Амурская область
2893
92,6
1160
94,4
2901
96,9
Магаданская область
1592
88,4
665
96,5
894
90,8
Сахалинская область
2389
86,1
1158
94,8
1494
92,2
Еврейская авт. область
933
91,2
519
90,9
671
95,7
Чукотский авт. округ
632
82,0
339
92,4
363
95,8
Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских и муниципальных служащих, в январе-сентябре 2016 года
Среднемесячная заработная плата гражданских (муниципальных) служащих
В процентах
Cредне-месячная заработная плата работников организаций в субъекте РФ
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
органов местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями
руб.
в % к янва-рю-сен-тябрю 2015 г.
руб.
в % к янва-рю-сен-тябрю 2015 г.
руб.
в % к янва-рю-сен-тябрю 2015 г.
(гр.3/гр.1) *100
(гр.5 /гр.1) *100
руб.
в % к янва-рю-сен-тябрю 2015 г.
А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Российская Федерация
38 112
120,9
52 786
102,9
36 518
101,9
138,5
95,8
40 396
108,4
Центральный федеральный округ
36 698
122,8
55 280
104,6
35 927
98,6
150,6
97,9
51 159
110,5
Белгородская область
31 370
116,1
38 938
105,6
33 935
107,4
124,1
108,2
28 473
106,2
Брянская область
31 293
117,6
37 748
99,4
29 072
104,6
120,6
92,9
24 755
105,3
Владимирская область
32 295
123,8
37 098
101,4
29 349
101,9
114,9
90,9
27 499
107,2
Воронежская область
31 215
125,3
43 330
99,5
37 433
104,8
138,8
119,9
28 699
105,2
Ивановская область
29 270
120,2
34 558
106,4
28 731
99,2
118,1
98,2
22 943
103,8
Калужская область
30 860
121,6
49 511
99,0
32 146
100,1
160,4
104,2
34 808
105,2
Костромская область
28 464
113,9
31 054
102,1
25 830
101,4
109,1
90,7
25 143
103,8
Курская область
30 783
119,6
34 161
107,5
24 236
102,5
111,0
78,7
26 283
105,7
Липецкая область
29 483
119,6
48 021
104,4
27 995
101,3
162,9
95,0
28 786
106,2
Московская область
38 253
123,2
60 907
104,6
61 368
112,9
159,2
160,4
46 746
106,6
Орловская область
29 988
115,5
34 692
101,5
27 581
102,2
115,7
92,0
24 131
104,4
Рязанская область
30 129
117,7
41 018
103,5
29 117
100,8
136,1
96,6
29 302
106,6
Смоленская область
30 025
111,2
32 073
104,1
25 956
98,6
106,8
86,4
27 108
107,1
Тамбовская область
28 662
117,3
32 070
102,2
21 879
100,5
111,9
76,3
24 395
104,9
Тверская область
31 351
121,3
43 737
104,6
36 493
104,5
139,5
116,4
28 348
106,5
Тульская область
30 297
122,3
54 068
101,5
35 214
100,2
178,5
116,2
31 590
106,0
Ярославская область
31 565
124,4
49 527
111,8
32 073
99,8
156,9
101,6
30 321
105,6
г.Москва
49 825
125,9
70 489
107,3
77 813
106,7
141,5
156,2
84 139
110,1
Северо-Западный федеральный округ
42 039
120,3
67 286
107,1
40 390
104,2
160,1
96,1
45 659
108,7
Республика Карелия
49 483
116,9
44 958
103,5
37 364
102,2
90,9
75,5
35 880
107,2
Республика Коми
51 913
118,1
51 082
102,6
48 709
100,4
98,4
93,8
47 938
107,4
Архангельская область
51 945
120,4
77 893
106,7
38 807
98,7
150,0
74,7
43 443
106,2
в том числе: Ненецкий авт. округ
71 401
130,7
119 116
93,3
110 804
97,9
166,8
155,2
72 528
100,7
Архангельская областьбез авт. округа
50 635
119,5
59 714
110,6
36 134
104,3
117,9
71,4
40 602
106,8
Вологодская область
35 422
121,4
43 392
103,5
30 826
108,9
122,5
87,0
33 563
108,2
Калининградскаяобласть
33 753
116,5
52 565
100,9
42 793
103,8
155,7
126,8
32 433
105,4
Ленинградская область
34 904
116,5
73 981
98,7
44 349
104,0
в 2,1р.
127,1
40 776
107,0
Мурманская область
61 424
116,5
87 413
102,4
59 156
103,8
142,3
96,3
50 931
107,0
Новгородская область
29 815
113,9
34 070
100,4
30 441
100,9
114,3
102,1
30 348
105,9
Псковская область
32 870
114,5
32 973
97,5
16 895
100,1
100,3
51,4
24 105
104,9
г.Санкт-Петербург
41 163
128,7
85 071
111,6
54 948
106,3
в 2,1р.
133,5
55 030
110,1
Южный федеральный округ
32 969
123,2
45 934
104,1
31 690
104,7
139,3
96,1
29 594
106,2
Республика Адыгея
29 931
116,6
32 706
100,7
27 248
101,4
109,3
91,0
25 011
104,1
Республика Калмыкия
29 793
123,7
28 332
97,6
21 990
94,1
95,1
73,8
22 195
103,7
Республика Крым
34 458
135,2
44 642
121,5
29 074
135,6
129,6
84,4
25 509
117,0
Краснодарский край
33 052
121,4
51 707
100,8
37 562
101,0
156,4
113,6
31 505
105,7
Астраханская область
31 898
122,8
32 398
92,0
31 890
98,3
101,6
100,0
29 312
104,4
Волгоградская область
31 270
124,0
51 255
96,9
27 002
102,2
163,9
86,4
28 068
107,8
Ростовская область
33 743
121,5
47 654
101,1
30 558
101,9
141,2
90,6
28 919
106,4
г. Севастополь
37 806
122,8
44 865
139,0
39 640
321,1
118,7
104,9
25 928
112,8
Северо-Кавказский федеральный округ
29 617
116,0
32 318
102,3
24 276
101,0
109,1
82,0
24 320
104,1
Республика Дагестан
29 068
115,7
32 706
113,3
24 721
99,0
112,5
85,0
21 438
103,8
Республика Ингушетия
28 495
114,9
24 840
97,1
20 263
102,3
87,2
71,1
23 446
98,6
Кабардино-Балкарская Республика
29 537
122,7
30 432
88,6
25 361
104,5
103,0
85,9
22 898
103,0
Карачаево-Черкесская Республика
27 291
118,6
26 433
103,1
19 771
101,6
96,9
72,4
22 681
103,4
Республика СевернаяОсетия — Алания
28 944
114,3
27 373
101,7
21 024
103,5
94,6
72,6
24 752
104,4
Чеченская Республика
31 556
106,3
33 315
101,7
17 273
103,6
105,6
54,7
24 231
101,0
Ставропольский край
30 458
118,2
41 511
99,5
28 357
100,4
136,3
93,1
26 682
106,0
Приволжский федеральный округ
33 292
124,3
40 407
101,3
29 233
101,6
121,4
87,8
29 875
107,3
Республика Башкортостан
37 473
129,6
36 090
102,6
31 285
104,6
96,3
83,5
30 998
109,1
Республика Марий Эл
29 228
119,7
35 131
98,9
24 453
99,7
120,2
83,7
24 488
105,7
Республика Мордовия
29 669
126,8
35 126
101,5
24 186
103,9
118,4
81,5
24 054
105,0
Республика Татарстан
35 370
133,2
38 109
103,2
29 055
96,9
107,7
82,1
32 642
109,4
Удмуртская Республика
33 089
123,3
36 787
92,8
31 064
102,1
111,2
93,9
28 464
106,3
Чувашская Республика
29 805
119,9
33 534
102,8
21 535
100,5
112,5
72,3
24 108
105,9
Пермский край
38 080
129,0
38 303
100,5
29 307
102,6
100,6
77,0
33 169
107,0
Кировская область
33 312
120,8
33 735
99,8
24 232
100,7
101,3
72,7
25 627
106,9
Нижегородская область
32 347
117,9
47 380
100,4
33 735
101,3
146,5
104,3
32 551
107,2
Оренбургская область
32 994
117,2
55 697
104,9
27 843
102,4
168,8
84,4
29 236
107,5
Пензенская область
29 344
121,9
36 951
97,2
27 445
101,7
125,9
93,5
25 797
105,6
Самарская область
31 819
123,7
53 735
102,7
33 779
100,0
168,9
106,2
31 844
106,1
Саратовская область
31 149
124,8
35 420
102,2
26 588
102,8
113,7
85,4
25 801
104,8
Ульяновская область
31 353
120,9
39 361
107,1
29 638
104,7
125,5
94,5
25 968
107,0
Уральский федеральный округ
40 918
119,9
72 655
101,0
58 192
101,9
177,6
142,2
45 679
106,7
Курганская область
32 204
118,9
41 802
97,7
21 224
102,9
129,8
65,9
25 123
104,8
Свердловская область
37 260
119,1
46 862
100,6
38 119
102,3
125,8
102,3
35 635
105,4
Тюменская область
51 873
120,4
104 635
102,9
92 759
101,3
в 2,0р.
178,8
65 846
107,0
в том числе:
Ханты-Мансийскийавт. округ — Югра
59 997
124,3
96 039
96,4
96 083
100,7
160,1
160,1
67 227
106,0
Ямало-Ненецкийавт. округ
68 167
114,6
150 529
101,6
133 492
98,1
в 2,2р.
195,8
87 232
108,3
Тюменская областьбез авт. округов
37 181
120,5
72 621
110,3
45 942
107,1
195,3
123,6
43 106
106,7
Челябинская область
35 787
120,7
44 309
91,2
29 756
103,9
123,8
83,1
31 954
106,6
Сибирский федеральный округ
40 856
118,7
45 188
101,3
32 569
102,2
110,6
79,7
34 562
105,8
Республика Алтай
42 826
121,8
37 240
101,4
30 989
104,5
87,0
72,4
26 062
104,8
Республика Бурятия
40 274
112,8
43 767
101,8
31 170
103,7
108,7
77,4
32 940
105,5
Республика Тыва
50 884
116,0
56 868
99,9
31 201
100,3
111,8
61,3
30 057
105,2
Республика Хакасия
44 219
118,5
48 647
103,9
34 529
98,0
110,0
78,1
34 243
104,7
Алтайский край
34 203
122,2
35 435
101,9
21 577
103,9
103,6
63,1
23 310
105,6
Забайкальский край
44 358
114,5
46 986
105,0
31 162
104,1
105,9
70,3
33 916
104,6
Красноярский край
45 469
117,2
49 081
102,8
36 709
101,8
107,9
80,7
42 738
106,6
Иркутская область
46 998
121,3
48 048
98,3
45 408
101,9
102,2
96,6
39 372
106,8
Кемеровская область
37 960
115,9
42 003
100,4
23 948
100,4
110,7
63,1
32 128
104,5
Новосибирская область
38 081
124,1
42 876
99,7
28 390
100,1
112,6
74,6
34 029
105,6
Омская область
34 511
123,6
44 662
103,2
32 450
101,7
129,4
94,0
28 816
105,6
Томская область
39 862
113,6
53 845
100,5
43 065
102,1
135,1
108,0
40 017
105,3
Дальневосточный федеральный округ
54 027
116,0
77 824
101,0
56 687
104,8
144,0
104,9
50 699
107,1
Республика Саха (Якутия)
62 188
118,3
82 908
103,6
61 286
101,8
133,3
98,5
60 239
107,5
Камчатский край
67 198
113,2
89 572
94,7
76 939
102,2
133,3
114,5
65 916
107,6
Приморский край
48 353
118,8
61 127
103,6
44 429
102,2
126,4
91,9
40 301
106,2
Хабаровский край
47 672
114,8
91 892
105,3
56 825
113,6
192,8
119,2
44 564
106,3
Амурская область
45 463
117,7
46 550
100,0
36 498
101,0
102,4
80,3
38 700
104,9
Магаданская область
70 263
110,2
93 210
99,7
85 086
99,5
132,7
121,1
72 021
105,2
Сахалинская область
57 059
112,9
95 127
96,4
83 331
104,4
166,7
146,0
73 547
108,3
Еврейская авт. область
43 733
115,1
40 309
98,2
38 587
105,2
92,2
88,2
33 948
102,9
Чукотский авт. округ
85 891
111,5
100 491
95,3
95 395
110,5
117,0
111,1
85 554
107,4
|1) Без субъектов малого предпринимательства.
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