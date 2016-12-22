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Барнаульского кота выдвигают в президенты РФ. Он уже опередил Навального

Политика
... а также Касьянова
Кот
Цитата из м/ф «Возвращение блудного попугая». Реж. Александр Давыдов. 1984. СССР
Кот

Барнаул, 16 Декабря 2016, 12:35 — REGNUM  ‍На тему выборов президента России в социальной сети «ВКонтакте» появился набросок предвыборной программы «кандидата» — кота Барсика. Документ опубликован в паблике «Народный мэр Барсик».

«Главный полит-кот страны Барсик выдвинет свою кандидатуру на выборах президента Российской Федерации», — сообщается в соцсети.

Судя по публикации, Барсик проживает в Барнауле. Авторы документа в своём сообщении ссылаются по результаты интернет-голосования по сбору голосов в пользу этого «кандидата».

"Кроме того, он обошел в онлайн-голосовании по выбору народного лидера оппозиции Навального, Касьянова и многих других псевдолидеров!» — сообщается в паблике.

Напомним, на днях российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что намерен баллотироваться в президента России в 2018 году.

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Отметим, что ранее кота предложили выдвинуть на пост мэра в Чебоксарах. С этой идеей выступил депутат Чебоксарского городского собрания Александр Андреев, выступая против лишения зарплаты главы столицы Чувашии. «В Америке в маленьком городе избрали кота главой города. Знаете, сколько туристов там! Если у нас ничего не меняется, всё на общественных началах, то может и нам так сделать? Вот у меня на работе есть кот Васька — такой умный, так вальяжно разляжется, и все селфи с ним делают. Может, нам это сделать, и тогда, я уверен, мы уже не шестые будем по инвестиционной привлекательности в России — а может, вообще первыми станем», — был эмоционален Александр Андреев.

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