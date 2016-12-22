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Алтайский край упрочил позиции в рейтинге эффективности управления

Политика
Более высокие, чем в Алтайском крае, рейтинги, заработали только две сибирские территории — Иркутская и Томская области
Алтайский край
Иллюстрация: Светлана Шаповалова
Алтайский край

Барнаул, 16 Декабря 2016, 10:31 — REGNUM  По состоянию на начало декабря 2016 года, рейтинг эффективности управления в Алтайском крае смотрится весьма неплохо в сравнении с другими сибирскими территориями. По этому показателю регион заработал средний рейтинг — 0,601 и балл (37−40). Аналогичным образом управляемость оценили также в Карачаево-Черкессии, Кировской и Самарской областях. Такой вывод можно сделать из четвертого рейтинга эффективности управления в субъектах Российской Федерации, подготовленного Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) и Лабораторией региональных политических исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

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Из других сибирских территорий заметно улучшилась эффективность управления в Иркутской области (21 место в рейтинге с показателем 0,550). К регионам с эффективностью выше среднего отнесена также Томская область (34−35 позиции с баллом 0,609).

К регионам с неблагоприятной динамикой эффективности управления отнесены Новосибирская область (ранг 53, балл — 0,582) и Красноярский край (ранг 50−51, балл — 0,589). Они вошли «в группу крупных и вовсе не бесперспективных регионов с продолжающейся негативной динамикой». Примыкает к ним и Хакассия (ранг 62, балл — 0,561). Не слишком высоко, в сравнении с Алтайским краем, оценена эффективность управления и в Омской области (ранг 56, балл — 0,528). Еще ниже оказался ранг соседней Республике Алтай (ранг 67, балл — 0,555).

Среди регионов с наиболее низкими показателями остается и проблемное Забайкалье, где после смены власти социальная ситуация не улучшилась (76-я позиция в ранге с показателем 0,526 балла) и Республика Тыва (78 место с показателем 0,519). Главным аутсайдером общего рейтинга тоже стала сибирская территория — Бурятия (85-я позиция рейтинга с явно плохим показателем, даже немного не дотянувшим до 0,4).

В целом, как показало исследование, средний балл эффективности регионального управления в 2016 году достиг 0,604, что выше результатов как 2015 г. (0,588), так и 2014 г. (0,592).

Анализируя эффективность расходования средств на общегосударственные нужды, исследователи пришли к выводу, что по сравнению с прошлым годом, в блоке «Эффективность бюрократии» наблюдается некоторое улучшение. Так, число регионов с максимальным показателем (единица) вырос с двух до трех. В этой группе осталась Чукотка, к которой добавились Белгородская и Тюменская области. «В этих регионах расходы на государственные нужды можно условно признать «идеальными» с точки зрения их результативности», — отмечают авторы рейтинга. Эффективность бюрократии в Алтайском крае оценили достаточно высоко — 0,844 баллов.

Проанализировав общий рост эффективности региональной власти в России, исследователи пришли к выводу, что большинство губернаторов адекватно интерпретировало сигналы Кремля и Белого дома и сумели оптимизировать подход к региональному управлению.

К таковым «сигналам» были отнесены: избирательные кампании (установки Кремля на проведение конкурентных и открытых выборов), сокращение дотаций (федеральный центр перестал «баловать» регионы дополнительной финансовой помощью), антикоррупционная компания (заставила многих чиновников скорректировать принципы и методы своей работы), замена губернаторов (включая отставки тех, кто занимал очень низкие позиции в предыдущем рейтинге).

«Из этого автоматически не следует, что сама ситуация в регионах сразу стала лучше: речь идет лишь о том, что лучше стали работать региональные власти», — отметили авторы рейтинга.

Напомним, рейтинг эффективности управления в субъектах Российской Федерации — уникальный интегральный аналитический продукт, основанный на синтезе экспертных оценок и специальным образом обработанных статистических и рейтинговых данных. Оценки эффективности региональной власти даны по состоянию на начало декабря 2016 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в аналогичном рейтинге, созданном в январе 2014 года, Алтайский край занимал среднюю позицию — 45 место, а по отдельному направлению «Эффективность экономического управления» губернатор Александр Карлин разделял четвертое место.

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