КС счел «унизительным» требовать с человека 1 млн за диск Стаса Михайлова

Санкт-Петербург, , 14:06 — REGNUM Суды Российской Федерации должны уменьшать явно несправедливый размер санкций, который требуют правообладатели от продавцов пиратской продукции. Соответствующее постановление 13 декабря опубликовано на сайте Конституционного суда РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

КС РФ должен был определить, можно ли требовать с продавца контрафактного диска Стаса Михайлова, стоимостью в 75 рублей, компенсации в 900 тысяч рублей, а также требовать около 60 тыс. рублей за использование товарного знака персонажей мультсериала «Фиксики» в наборе игрушек стоимостью в 200 рублей. Суд счел, что такие огромные размеры компенсаций «унижают человеческое достоинство».

Рассмотрение дела было инициировано запросами Арбитражного суда Алтайского края, который просил проверить конституционность статей 1301, 1311 и пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ, так как они позволяют назначать санкции подобного размера.

Конституционный суд РФ уточнил, что при взыскании компенсаций должны соблюдаться общие принципы гражданско-правовой ответственности, основанные на началах справедливости и соразмерности. Это, в свою очередь, предполагает «дифференциацию ответственности в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, учет степени вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, имеющих значение для индивидуализации наказания».

«Поэтому суду должна предоставляться возможность уменьшать явно несправедливый размер санкции ниже указанного в законе минимального предела при наличии ряда обстоятельств. Если правонарушение совершено впервые, нарушение прав на объекты интеллектуальной собственности не является для лица существенной частью его деятельности и не носило грубый характер, а размер компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков», — говорится в постановлении суда.

Судьи КС пришли к выводу, что «иной подход к взысканию компенсации подрывает доверие граждан к закону и суду и приводит к нарушению гарантируемого Конституцией достоинства личности и запрета на унижающее человеческое достоинство наказание. И в этой части оспоренные заявителем нормы противоречат Конституции РФ».

Госдума теперь обязана немедленно внести поправки в соответствующие статьи Гражданского кодекса РФ.

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