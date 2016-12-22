Дмитрий Орлов, , 19:33 — REGNUM

Планы реорганизации системы взаимодействия центра и регионов, осложнение ситуации вокруг ряда губернаторов и возникшие в связи с этим риски отставок и, напротив, усиление позиций недавно назначенных и.о. глав регионов — таковы решающие факторы, повлиявше на конфигурацию ноябрьского рейтинга.

В первой пятерке ноябрьского рейтинга по сравнению с предыдущим месяцем произошли значительные изменения. Возглавляет рейтинговую таблицу по-прежнему мэр Москвы Сергей Собянин. Фраза президента России из послания Федеральному собранию о том, что политика в сфере городского хозяйства и благоустройства не может проводиться в кабинетах, а жителям самим решать, как должны выглядеть их улицы, безусловно, адресована именно столичным властям. Для Собянина это серьезный вызов, на который необходимо реагировать; в противном случае не исключено ослабление его влияния.

Вторую строку сохраняет за собой глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров; ему удается лоббировать увеличение федеральной помощи региону в условиях непростого бюджетного процесса. Кроме того, Кадыров рассчитывает на улучшение отношений с правительством в связи с уходом Алексея Улюкаева (глава Чечни сделал резонансное заявление о том, что экс-министр экономического развития намеренно препятствовал передаче предприятия «Чеченнефтехимпром» в собственность республики).

На третью строку рейтинга поднимается губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко (плюс 1 пункт); президент провел встречу с Полтавченко, а затем посетил открытие Западного скоростного диаметра. Наращивает политическое влияние и вновь возвращается в топ-5 губернатор Тюменской области Владимир Якушев (4-е место, плюс 3 пункта). В рамках заседания Государственного совета России под председательством президента, состоявшегося в Ярославле, Якушев выступил основным докладчиком от регионов по теме разработки стандартизированных подходов к улучшению делового климата в регионах России.

Опускается на 5-е место Рустам Минниханов (минус 2 пункта). Очевидное ослабление его позиций связано с растущим беспокойством элит Татарстана в связи с обсуждаемыми в публичной сфере планами переустройства отношений между центром и регионом. В ноябре на первых «конституционных чтениях» в Казани экс-президент Татарстана Минтимер Шаймиев заявил о необходимости отстаивания суверенитета республики. В этих условиях положение Минниханова осложняется тем, что ему необходимо сохранять ровные отношения с центром и при этом проводить политику, соответствующую откровенно завышенным ожиданиям элит региона.

При этом федеральный центр уже предпринимает активные меры по нейтрализации стремления регионов к чрезмерной самостоятельности и злоупотребления этой самостоятельностью. Как следствие, покидает топ-10 и резко теряет позиции в рейтинге один из главных региональных «тяжеловесов», губернатор Кемеровской области Аман Тулеев (37-е место, минус 27 пунктов). Кемеровская область впервые оказалась в центре громкого коррупционного скандала: Следственный комитет заявил о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя кемеровского управления СКР, а также двух заместителей губернатора. Все они подозреваются в вымогательстве у акционера АО «Разрез «Инской» А. Цыганкова. Сам Тулеев после задержания его заместителей заявил, что их «грамотно подставили». Губернатор Кемеровской области сохранил за ними должности, фактически выразив несогласие с действиями силовых структур.

Непростой выглядит ситуация вокруг губернатора Самарской области Николая Меркушкина, который значительно ослабевает в рейтинге и выбывает из группы «сильное влияние» (54-е место, минус 26 пунктов); его уже долгое время называют в числе потенциальных «отставников», и смена внутриполитического блока Кремля эту ситуацию пока не улучшила.

Падение рейтинга отмечается также у губернатора Приморского края Владимира Миклушевского (43-е место, минус 7 позиций), губернатора Новгородской области Сергея Митина (44-е место, минус 7 позиций), губернатора Ульяновской области Сергея Морозова (50-е место, минус 8 позиций). Митин, срок полномочий которого истекает в 2017 году, пока имеет слабые шансы на переизбрание из-за конфликтов в регионе, а также в связи с достижением 65-летнего возраста. В «группу риска» попадает и глава Республики Адыгея Асланчерий Тхакушинов (83-е место, минус 17 пунктов), полномочия которого также истекают в 2017 году. Тхакушинов руководит регионом с 2006 года, и он тоже подходит к критическому для нахождения на госслужбе возрасту — сейчас ему 69 лет.

Негативную динамику в рейтинге демонстрирует глава Забайкальского края Наталья Жданова (40-е место, минус 2 пункта); тема выплаты зарплаты бюджетникам по-прежнему остро стоит перед регионом. В решение этого вопроса вынужденно вмешивается центр: премьер Дмитрий Медведев поручил обеспечить бесперебойную выплату зарплаты всем бюджетникам региона.

Напротив, усиливает политическое влияние глава Республики Коми Сергей Гапликов (22-е место, плюс 10 пунктов). Он успешно разрешает проблемы в ЖКХ и энергетике, проводит жесткую политику в отношениях с ФПГ. При этом прежняя управленческая команда региона остается в центре антикоррупционной кампании.

Улучшают свои позиции, будучи «варягами», недавно назначенные исполняющими обязанности главы регионов. Удачно выстраивает отношения и консолидирует региональные элиты и.о. губернатора Кировской области Игорь Васильев (плюс 8 пунктов, 36-е место); растет влияние и.о. губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова (плюс 10 пунктов, 53-е место), у которого в регионе впервые пройдут прямые выборы в следующем году. И.о. губернатора Калининградской области Антон Алиханов прибавляет в рейтинге сразу 17 пунктов (60-е место). Алиханов добился первичной стабилизации ситуации с элитами, однако для закрепления позиций и выдвижения на пост губернатора ему необходимо предпринять значительные усилия.

Глава субъекта Российской Федерации Место в рейтинге Место в рейтинге в октябре Средний балл Очень сильное влияние Собянин Сергей Семёнович Мэр города Москва 1 1 7,33 Кадыров Рамзан Ахматович Глава Чеченской Республики 2 2 7,24 Полтавченко Георгий Сергеевич Губернатор города Санкт-Петербург 3 4 7,17 Якушев Владимир Владимирович Губернатор Тюменской области 4 7 6,71 Минниханов Рустам Нургалиевич Президент Республики Татарстан 5 3 6,55 Дюмин Алексей Геннадьевич Губернатор Тульской области 6 5 6,47 Воробьев Андрей Юрьевич Губернатор Московской области 7 6 6,33 Кондратьев Вениамин Иванович Глава администрации (губернатор) Краснодарского края 8 8 6,25 Кобылкин Дмитрий Николаевич Губернатор Ямало-Ненецкого АО 9 11 6,21 Комарова Наталья Владимировна Губернатор Ханты-Мансийского АО — Югра 10 12 6,15 Гордеев Алексей Васильевич Губернатор Воронежской области 11 13 6,05 Хамитов Рустэм Закиевич Глава Республики Башкортостан 12 9 6,00 Руденя Игорь Михайлович Губернатор Тверской области 13 15 5,97 Дрозденко Александр Юрьевич Губернатор Ленинградской области 14 14 5,93 Кожемяко Олег Николаевич Губернатор Сахалинской области 15 16 5,91 Борисов Егор Афанасьевич Глава Республики Саха (Якутия) 16 17 5,88 Аксёнов Сергей Валерьевич Глава Республики Крым 17 20 5,83 Савченко Евгений Степанович Губернатор Белгородской области 18 18 5,77 Владимиров Владимир Владимирович Губернатор Ставропольского края 19 19 5,73 Толоконский Виктор Александрович Губернатор Красноярского края 20 21 5,69 Сильное влияние Орлова Светлана Юрьевна Губернатор Владимирской области 21 22 5,67 Гапликов Сергей Анатольевич Глава Республики Коми 22 32 5,65 Голубев Василий Юрьевич Губернатор Ростовской области 23 26 5,62 Артамонов Анатолий Дмитриевич Губернатор Калужской области 24 25 5,58 Радаев Валерий Васильевич Губернатор Саратовской области 25 23 5,56 Миронов Дмитрий Юрьевич И.о. губернатора Ярославской области 26 24 5,53 Шанцев Валерий Павлинович Губернатор Нижегородской области 27 27 5,50 Илюхин Владимир Иванович Губернатор Камчатского края 28 29 5,45 Волков Владимир Дмитриевич Глава Республики Мордовия 29 31 5,43 Игнатьев Михаил Васильевич Глава Чувашской Республики 30 35 5,41 Дубровский Борис Александрович Губернатор Челябинской области 31 30 5,38 Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич Глава Республики Ингушетия 32 33 5,33 Шпорт Вячеслав Иванович Губернатор Хабаровского края 33 39 5,32 Соловьев Александр Васильевич Глава Удмуртской республики 34 48 5,30 Куйвашев Евгений Владимирович Губернатор Свердловской области 35 41 5,28 Васильев Игорь Владимирович И.о. губернатора Кировской области 36 44 5,25 Тулеев Аман Гумирович Губернатор Кемеровской области 37 10 5,23 Потомский Вадим Владимирович Губернатор Орловской области 38 40 5,21 Жилкин Александр Александрович Губернатор Астраханской области 39 34 5,18 Жданова Наталья Николаевна Губернатор Забайкальского края 40 38 5,16 Бочаров Андрей Иванович Губернатор Волгоградской области 41 46 5,10 Королёв Олег Петрович Глава администрации Липецкой области 42 50 5,05 Миклушевский Владимир Владимирович Губернатор Приморского края 43 36 5,03 Митин Сергей Герасимович Губернатор Новгородской области 44 37 4,95 Белозерцев Иван Александрович Губернатор Пензенской области 45 47 4,92 Островский Алексей Владимирович Губернатор Смоленской области 46 54 4,82 Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович Глава Республики Дагестан 47 45 4,79 Кувшинников Олег Александрович Губернатор Вологодской области 48 51 4,73 Назаров Виктор Иванович Губернатор Омской области 49 52 4,67 Морозов Сергей Иванович Губернатор Ульяновской области 50 42 4,63 Среднее влияние Берг Юрий Александрович Губернатор Оренбургской области 51 61 4,60 Богомаз Александр Васильевич Губернатор Брянской области 52 43 4,55 Овсянников Дмитрий Владимирович И.о. губернатора города Севастополя 53 63 4,52 Меркушкин Николай Иванович Губернатор Самарской области 54 28 4,47 Турчак Андрей Анатольевич Губернатор Псковской области 55 49 4,38 Басаргин Виктор Федорович Губернатор Пермского края 56 62 4,35 Никитин Александр Валерьевич Глава администрации Тамбовской области 57 56 4,28 Городецкий Владимир Филиппович Губернатор Новосибирской области 58 69 4,26 Жвачкин Сергей Анатольевич Губернатор Томской области 59 57 4,21 Алиханов Антон Андреевич И.о. губернатора Калининградской области 60 77 4,18 Печеный Владимир Петрович Губернатор Магаданской области 61 58 4,14 Орлов Игорь Анатольевич Губернатор Архангельской области 62 53 4,08 Копин Роман Валентинович Губернатор Чукотского АО 63 55 4,03 Левченко Сергей Георгиевич Губернатор Иркутской области 64 60 4,01 Кокорин Алексей Геннадьевич Губернатор Курганской области 65 67 3,99 Михайлов Александр Николаевич Губернатор Курской области 66 59 3,94 Орлов Алексей Маратович Глава Республики Калмыкия 67 78 3,91 Темрезов Рашид Бориспиевич Глава Карачаево-Черкесской Республики 68 65 3,88 Бердников Александр Васильевич Глава Республики Алтай 69 75 3,85 Худилайнен Александр Петрович Глава Республики Карелия 70 83 3,82 Ковтун Марина Васильевна Губернатор Мурманской области 71 72 3,79 Коков Юрий Александрович Глава Кабардино-Балкарской Республики 72 71 3,77 Коньков Павел Алексеевич Губернатор Ивановской области 73 81 3,74 Ситников Сергей Константинович Губернатор Костромской области 74 64 3,70 Кошин Игорь Викторович Глава администрации Ненецкого АО 75 74 3,63 Карлин Александр Богданович Губернатор Алтайского края 76 70 3,59 Маркелов Леонид Игоревич Глава Республики Марий Эл 77 82 3,51 Наговицын Вячеслав Владимирович Глава Республики Бурятия 78 73 3,47 Битаров Вячеслав Зелимханович Глава Республики Северная Осетия-Алания 79 76 3,40 Зимин Виктор Михайлович Председатель Правительства Республики Хакасия 80 78 3,31 Ковалёв Олег Иванович Губернатор Рязанской области 81 79 3,28 Козлов Александр Александрович Губернатор Амурской области 82 80 3,17 Тхакушинов Асланчерий Китович Глава Республики Адыгея 83 66 3,15 Кара-оол Шолбан Валерьевич Председатель Правительства Республики Тыва 84 85 3,00 Левинталь Александр Борисович Губернатор Еврейской автономной области 85 84 2,43

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В ноябре 2016 года в нем приняли участие 24 эксперта: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Зуев Сергей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Псковская область), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест (ИА REGNUM), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михайличенко Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Башкортостан), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Туровский Ростислав (Высшая школа экономики), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).