Рейтинг влияния глав субъектов Российской Федерации в ноябре 2016 г
Дмитрий Орлов, 5 Декабря 2016, 19:33 — REGNUM
Планы реорганизации системы взаимодействия центра и регионов, осложнение ситуации вокруг ряда губернаторов и возникшие в связи с этим риски отставок и, напротив, усиление позиций недавно назначенных и.о. глав регионов — таковы решающие факторы, повлиявше на конфигурацию ноябрьского рейтинга.
В первой пятерке ноябрьского рейтинга по сравнению с предыдущим месяцем произошли значительные изменения. Возглавляет рейтинговую таблицу по-прежнему мэр Москвы Сергей Собянин. Фраза президента России из послания Федеральному собранию о том, что политика в сфере городского хозяйства и благоустройства не может проводиться в кабинетах, а жителям самим решать, как должны выглядеть их улицы, безусловно, адресована именно столичным властям. Для Собянина это серьезный вызов, на который необходимо реагировать; в противном случае не исключено ослабление его влияния.
Вторую строку сохраняет за собой глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров; ему удается лоббировать увеличение федеральной помощи региону в условиях непростого бюджетного процесса. Кроме того, Кадыров рассчитывает на улучшение отношений с правительством в связи с уходом Алексея Улюкаева (глава Чечни сделал резонансное заявление о том, что экс-министр экономического развития намеренно препятствовал передаче предприятия «Чеченнефтехимпром» в собственность республики).
На третью строку рейтинга поднимается губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко (плюс 1 пункт); президент провел встречу с Полтавченко, а затем посетил открытие Западного скоростного диаметра. Наращивает политическое влияние и вновь возвращается в топ-5 губернатор Тюменской области Владимир Якушев (4-е место, плюс 3 пункта). В рамках заседания Государственного совета России под председательством президента, состоявшегося в Ярославле, Якушев выступил основным докладчиком от регионов по теме разработки стандартизированных подходов к улучшению делового климата в регионах России.
Опускается на 5-е место Рустам Минниханов (минус 2 пункта). Очевидное ослабление его позиций связано с растущим беспокойством элит Татарстана в связи с обсуждаемыми в публичной сфере планами переустройства отношений между центром и регионом. В ноябре на первых «конституционных чтениях» в Казани экс-президент Татарстана Минтимер Шаймиев заявил о необходимости отстаивания суверенитета республики. В этих условиях положение Минниханова осложняется тем, что ему необходимо сохранять ровные отношения с центром и при этом проводить политику, соответствующую откровенно завышенным ожиданиям элит региона.
При этом федеральный центр уже предпринимает активные меры по нейтрализации стремления регионов к чрезмерной самостоятельности и злоупотребления этой самостоятельностью. Как следствие, покидает топ-10 и резко теряет позиции в рейтинге один из главных региональных «тяжеловесов», губернатор Кемеровской области Аман Тулеев (37-е место, минус 27 пунктов). Кемеровская область впервые оказалась в центре громкого коррупционного скандала: Следственный комитет заявил о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя кемеровского управления СКР, а также двух заместителей губернатора. Все они подозреваются в вымогательстве у акционера АО «Разрез «Инской» А. Цыганкова. Сам Тулеев после задержания его заместителей заявил, что их «грамотно подставили». Губернатор Кемеровской области сохранил за ними должности, фактически выразив несогласие с действиями силовых структур.
Непростой выглядит ситуация вокруг губернатора Самарской области Николая Меркушкина, который значительно ослабевает в рейтинге и выбывает из группы «сильное влияние» (54-е место, минус 26 пунктов); его уже долгое время называют в числе потенциальных «отставников», и смена внутриполитического блока Кремля эту ситуацию пока не улучшила.
Падение рейтинга отмечается также у губернатора Приморского края Владимира Миклушевского (43-е место, минус 7 позиций), губернатора Новгородской области Сергея Митина (44-е место, минус 7 позиций), губернатора Ульяновской области Сергея Морозова (50-е место, минус 8 позиций). Митин, срок полномочий которого истекает в 2017 году, пока имеет слабые шансы на переизбрание из-за конфликтов в регионе, а также в связи с достижением 65-летнего возраста. В «группу риска» попадает и глава Республики Адыгея Асланчерий Тхакушинов (83-е место, минус 17 пунктов), полномочия которого также истекают в 2017 году. Тхакушинов руководит регионом с 2006 года, и он тоже подходит к критическому для нахождения на госслужбе возрасту — сейчас ему 69 лет.
Негативную динамику в рейтинге демонстрирует глава Забайкальского края Наталья Жданова (40-е место, минус 2 пункта); тема выплаты зарплаты бюджетникам по-прежнему остро стоит перед регионом. В решение этого вопроса вынужденно вмешивается центр: премьер Дмитрий Медведев поручил обеспечить бесперебойную выплату зарплаты всем бюджетникам региона.
Напротив, усиливает политическое влияние глава Республики Коми Сергей Гапликов (22-е место, плюс 10 пунктов). Он успешно разрешает проблемы в ЖКХ и энергетике, проводит жесткую политику в отношениях с ФПГ. При этом прежняя управленческая команда региона остается в центре антикоррупционной кампании.
Улучшают свои позиции, будучи «варягами», недавно назначенные исполняющими обязанности главы регионов. Удачно выстраивает отношения и консолидирует региональные элиты и.о. губернатора Кировской области Игорь Васильев (плюс 8 пунктов, 36-е место); растет влияние и.о. губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова (плюс 10 пунктов, 53-е место), у которого в регионе впервые пройдут прямые выборы в следующем году. И.о. губернатора Калининградской области Антон Алиханов прибавляет в рейтинге сразу 17 пунктов (60-е место). Алиханов добился первичной стабилизации ситуации с элитами, однако для закрепления позиций и выдвижения на пост губернатора ему необходимо предпринять значительные усилия.
Глава субъекта Российской Федерации
Место в рейтинге
Место в рейтинге в октябре
Средний балл
|Очень сильное влияние
|Собянин Сергей Семёнович Мэр города Москва
1
1
7,33
|Кадыров Рамзан Ахматович Глава Чеченской Республики
2
2
7,24
|Полтавченко Георгий Сергеевич Губернатор города Санкт-Петербург
3
4
7,17
|Якушев Владимир Владимирович Губернатор Тюменской области
4
7
6,71
|Минниханов Рустам Нургалиевич Президент Республики Татарстан
5
3
6,55
Дюмин Алексей Геннадьевич Губернатор Тульской области
6
5
6,47
|Воробьев Андрей Юрьевич Губернатор Московской области
7
6
6,33
|Кондратьев Вениамин Иванович Глава администрации (губернатор) Краснодарского края
8
8
6,25
|Кобылкин Дмитрий Николаевич Губернатор Ямало-Ненецкого АО
9
11
6,21
|Комарова Наталья Владимировна Губернатор Ханты-Мансийского АО — Югра
10
12
6,15
|Гордеев Алексей Васильевич Губернатор Воронежской области
11
13
6,05
|Хамитов Рустэм Закиевич Глава Республики Башкортостан
12
9
6,00
|Руденя Игорь Михайлович Губернатор Тверской области
13
15
5,97
|Дрозденко Александр Юрьевич Губернатор Ленинградской области
14
14
5,93
|Кожемяко Олег Николаевич Губернатор Сахалинской области
15
16
5,91
|Борисов Егор Афанасьевич Глава Республики Саха (Якутия)
16
17
5,88
|Аксёнов Сергей Валерьевич Глава Республики Крым
17
20
5,83
|Савченко Евгений Степанович Губернатор Белгородской области
18
18
5,77
|Владимиров Владимир Владимирович Губернатор Ставропольского края
19
19
5,73
|Толоконский Виктор Александрович Губернатор Красноярского края
20
21
5,69
|Сильное влияние
|Орлова Светлана Юрьевна Губернатор Владимирской области
21
22
5,67
|Гапликов Сергей Анатольевич Глава Республики Коми
22
32
5,65
|Голубев Василий Юрьевич Губернатор Ростовской области
23
26
5,62
|Артамонов Анатолий Дмитриевич Губернатор Калужской области
24
25
5,58
|Радаев Валерий Васильевич Губернатор Саратовской области
25
23
5,56
|Миронов Дмитрий Юрьевич И.о. губернатора Ярославской области
26
24
5,53
|Шанцев Валерий Павлинович Губернатор Нижегородской области
27
27
5,50
|Илюхин Владимир Иванович Губернатор Камчатского края
28
29
5,45
|Волков Владимир Дмитриевич Глава Республики Мордовия
29
31
5,43
|Игнатьев Михаил Васильевич Глава Чувашской Республики
30
35
5,41
|Дубровский Борис Александрович Губернатор Челябинской области
31
30
5,38
|Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич Глава Республики Ингушетия
32
33
5,33
|Шпорт Вячеслав Иванович Губернатор Хабаровского края
33
39
5,32
|Соловьев Александр Васильевич Глава Удмуртской республики
34
48
5,30
|Куйвашев Евгений Владимирович Губернатор Свердловской области
35
41
5,28
|Васильев Игорь Владимирович И.о. губернатора Кировской области
36
44
5,25
|Тулеев Аман Гумирович Губернатор Кемеровской области
37
10
5,23
|Потомский Вадим Владимирович Губернатор Орловской области
38
40
5,21
|Жилкин Александр Александрович Губернатор Астраханской области
39
34
5,18
|Жданова Наталья Николаевна Губернатор Забайкальского края
40
38
5,16
|Бочаров Андрей Иванович Губернатор Волгоградской области
41
46
5,10
|Королёв Олег Петрович Глава администрации Липецкой области
42
50
5,05
|Миклушевский Владимир Владимирович Губернатор Приморского края
43
36
5,03
|Митин Сергей Герасимович Губернатор Новгородской области
44
37
4,95
|Белозерцев Иван Александрович Губернатор Пензенской области
45
47
4,92
|Островский Алексей Владимирович Губернатор Смоленской области
46
54
4,82
|Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович Глава Республики Дагестан
47
45
4,79
|Кувшинников Олег Александрович Губернатор Вологодской области
48
51
4,73
|Назаров Виктор Иванович Губернатор Омской области
49
52
4,67
|Морозов Сергей Иванович Губернатор Ульяновской области
50
42
4,63
|Среднее влияние
|Берг Юрий Александрович Губернатор Оренбургской области
51
61
4,60
|Богомаз Александр Васильевич Губернатор Брянской области
52
43
4,55
|Овсянников Дмитрий Владимирович И.о. губернатора города Севастополя
53
63
4,52
|Меркушкин Николай Иванович Губернатор Самарской области
54
28
4,47
|Турчак Андрей Анатольевич Губернатор Псковской области
55
49
4,38
|Басаргин Виктор Федорович Губернатор Пермского края
56
62
4,35
|Никитин Александр Валерьевич Глава администрации Тамбовской области
57
56
4,28
|Городецкий Владимир Филиппович Губернатор Новосибирской области
58
69
4,26
|Жвачкин Сергей Анатольевич Губернатор Томской области
59
57
4,21
|Алиханов Антон Андреевич И.о. губернатора Калининградской области
60
77
4,18
|Печеный Владимир Петрович Губернатор Магаданской области
61
58
4,14
|Орлов Игорь Анатольевич Губернатор Архангельской области
62
53
4,08
|Копин Роман Валентинович Губернатор Чукотского АО
63
55
4,03
|Левченко Сергей Георгиевич Губернатор Иркутской области
64
60
4,01
|Кокорин Алексей Геннадьевич Губернатор Курганской области
65
67
3,99
|Михайлов Александр Николаевич Губернатор Курской области
66
59
3,94
|Орлов Алексей Маратович Глава Республики Калмыкия
67
78
3,91
|Темрезов Рашид Бориспиевич Глава Карачаево-Черкесской Республики
68
65
3,88
|Бердников Александр Васильевич Глава Республики Алтай
69
75
3,85
|Худилайнен Александр Петрович Глава Республики Карелия
70
83
3,82
|Ковтун Марина Васильевна Губернатор Мурманской области
71
72
3,79
|Коков Юрий Александрович Глава Кабардино-Балкарской Республики
72
71
3,77
|Коньков Павел Алексеевич Губернатор Ивановской области
73
81
3,74
|Ситников Сергей Константинович Губернатор Костромской области
74
64
3,70
|Кошин Игорь Викторович Глава администрации Ненецкого АО
75
74
3,63
|Карлин Александр Богданович Губернатор Алтайского края
76
70
3,59
|Маркелов Леонид Игоревич Глава Республики Марий Эл
77
82
3,51
|Наговицын Вячеслав Владимирович Глава Республики Бурятия
78
73
3,47
|Битаров Вячеслав Зелимханович Глава Республики Северная Осетия-Алания
79
76
3,40
|Зимин Виктор Михайлович Председатель Правительства Республики Хакасия
80
78
3,31
|Ковалёв Олег Иванович Губернатор Рязанской области
81
79
3,28
|Козлов Александр Александрович Губернатор Амурской области
82
80
3,17
|Тхакушинов Асланчерий Китович Глава Республики Адыгея
83
66
3,15
|Кара-оол Шолбан Валерьевич Председатель Правительства Республики Тыва
84
85
3,00
|Левинталь Александр Борисович Губернатор Еврейской автономной области
85
84
2,43
Методика исследования АПЭК
Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В ноябре 2016 года в нем приняли участие 24 эксперта: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.
Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?
Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).
Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).
Список экспертов
Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Зуев Сергей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Псковская область), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест (ИА REGNUM), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михайличенко Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Башкортостан), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Туровский Ростислав (Высшая школа экономики), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).
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