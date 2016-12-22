Радио REGNUM: второй выпуск за 2 декабря
Радио REGNUM
Москва, 2 Декабря 2016, 18:30 — REGNUM
- В освобожденном восточном Алеппо не удалось найти гуманитарную помощь ООН;
- В Администрации президента готовят список регионов, где сменят губернаторов;
- В ФСБ заявили о готовящейся иностранными спецслужбами дестабилизации финансовой системы России. Кибератаки планировалось поддерживать с помощью социальных сетей;
- Госдума приняла закон, согласно которому теперь в России можно будет требовать компенсацию с госорганов за судебную волокиту;
- Депутаты фракции ЛДПР внесли законопроект об участии в выборах граждан с 16-летнего возраста;
- В нижней палате российского парламента досрочно прекращены депутатские полномочия миллиардера Скоробогатько;
- Парламент Турции ратифицировал строительство «Турецкого потока»;
- Кандидат в президенты Австрии предлагает признать Крым российским;
- Путин вместо Трампа: Послание президента России показал политканал США;
- СМИ узнали, кого назначит главой Пентагона Дональд Трамп;
- МИД Ирана расценивает продление санкций Конгрессом США как нарушение ядерного соглашения.
Читайте ранее в этом сюжете: Радио REGNUM: первый выпуск за 2 декабря
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