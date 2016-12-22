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После выступления президента Алтай рассчитывает на финансы для школ

Политика
Губернатор Алтайского края Александр Карлин считает, что Президент РФ Владимир Путин обозначил достойные перспективы развития нашего общества и государства
Послание Президента России Федеральному Собранию
Иллюстрация: Kremlin.ru
Послание Президента России Федеральному Собранию

Барнаул, 2 Декабря 2016, 07:51 — REGNUM  Для Алтайского края более чем актуальной является та часть Послания Президента России, которая была посвящена развитию образования, строительству новых школ. Так считает алтайский губернатор Александр Карлин. Его слова цитирует официальный сайт региона.

Глава края напомнил, что Алтайский край вошел в группу пилотных регионов, где в первоочередном порядке реализуют программу создания дополнительных школьных мест в образовательных учреждениях.

«Мы, взаимодействуя в первую очередь с профильным федеральным министерством, разработали специальную программу, в которой значится строительство 25 новых школ (одну из них построили совсем недавно, в ней уже учатся барнаульские школьники). Более 100 школ предстоит реконструировать, в некоторых из них предстоит построить новые корпуса. Будем проводить капитальный ремонт еще 160 школ», — отметил Александр Карлин.

По его ощущениям, в выступлении Президента прозвучал «конкретный посыл», который послужит основанием для выделения регионам федеральных ресурсов по уточненному (ускоренному) графику.

«С другой стороны, мы надеемся, что для Алтайского края этот ресурс будет увеличен. Напомню, что четыре новые школы мы уже построили благодаря этой поддержке, так что для нас эта программа более чем актуальна», — подчеркнул губернатор.

Важна для региона и программа реконструкции дорог в крупных городах. Комментируя слова Владимира Путина о ее реализации (работу над ней будут вести в двух направлениях: города-миллионики и столицы субъектов РФ с населением более 500 тысяч человек), Александр Карлин отметил, что Барнаул в этой программе уже значится.

«На улучшение улично-дорожной сети столицы региона мы уже в 2017 году получим более 600 млн. рублей. Администрация города во взаимодействии со специалистами Главного управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края определили перечень улиц и городских дорог, где будут проведены работы по реконструкции и капитальному ремонту. Надеемся, что эти серьезные средства будут использованы достойно», — пояснил глава края.

Комментируя ту часть послания, где говорилось о развитии сельского хозяйства, губернатор отметил, что в целом объемы государственной поддержки не будут сокращены. «Но коррективы мы ожидаем, и они нам понятны. Сегодня сельское хозяйство региона в целом демонстрирует вполне достойные экономические результаты (в том числе уровень рентабельности производства)», — отмечает Александр Карлин.

В общем послание Президента отличалось очень емким, сжатым изложением материала, его пронизывало оптимистическое отношение к будущему нашей страны, — считает глава Алтайского края.

«Я бы квалифицировал Послание как мобилизующий и конкретный документ, который дает реальную программу нашей совместной работы», — заявил Александр Карлин.

Напомним, Послание Федеральному собранию Владимир Путин огласил 1 декабря.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее услышанное прокомментировал Александр Романенко — председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания. Спикер, в частности, отметил, что в Послании был дан глубочайший анализ экономической ситуации в России.

Читайте ранее в этом сюжете: В Послании был дан глубочайший анализ экономической ситуации: спикер АКЗС

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Ежегодное послание президента России Федеральному собранию
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