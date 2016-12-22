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В Послании был дан глубочайший анализ экономической ситуации: спикер АКЗС

Политика
Также председателю Алтайского краевого Законодательного Собрания Александру Романенко понравился анализ главных отраслей социальной сферы: здравоохранения и образования

Барнаул, 2 Декабря 2016, 04:52 — REGNUM  Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания (АКЗС) Александр Романенко, впервые присутствовавший на оглашении послания Президента РФ, прокомментировал услышанное.

«В первую очередь обращает на себя внимание, что Владимир Владимирович начал с того, что мы идем к 2017 году — году столетия февральской и октябрьской революций. И при самой разной оценке нашей российской истории не надо забывать главное: необходимость нашего общего единения. Нужно помнить, что мы — один единый русский народ. Это надо понимать, когда мы даем оценку тому, что происходило тогда, и тому, что происходит сейчас. Вторая мысль, которая от Президента прозвучала — это поддержка простого российского человека, политика человекосохранения», — отметил спикер.

Александр Романенко считает, что в Послании был дан глубочайший анализ экономической ситуации в России.

«В первую очередь с точки зрения имеющихся у нас внутренних резервов. В этой связи речь шла о развитии агропромышленного комплекса (что очень отрадно и примечательно для Алтайского края), военно-промышленного комплекса, малого предпринимательства. Была подчеркнута необходимость всестороннего совершенствования нашего налогового законодательства, а также систем государственного контроля и финансовых институтов, в том числе и банковского сектора. Президент подчеркнул, и для Алтайского края это особенно важно, что надо в части государственной банковской политики предусмотреть особый подход регулятора к региональным банкам. Ведь именно они сегодня кредитуют физических лиц, малый и средний бизнес. Это очень серьезно», — заявил Александр Романенко.

Также, по его словам, много внимания было уделено развитию передовых и IT-технологий, информационной поддержке социального сектора. Понравился председателю и анализ главных отраслей социальной сферы: здравоохранения и образования.

«Для здравоохранения главный вектор дальнейшего развитие — это активное и массовое внедрение высокотехнологичной медицинской помощи. При этом мы не должны забывать о развитии и совершенствовании первичного звена. Медицинская помощь должна быть доступной и качественной. В сфере образования отдельной строкой была выделена, на ряду с тем, что уже делается, необходимость системной поддержки одаренных детей и одаренной молодежи», — поясняет спикер.

Также он отметил, что в Алтайском крае приложат максимум усилий для реализации озвученных президентом задач. «Подробно проанализировать и структурировать то, что сегодня сказал Президент нам еще предстоит», — заключил спикер.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Послание Федеральному собранию Владимир Путин огласил 1 декабря. «Будущее страны зависит только от нас, от таланта наших граждан, и мы обязательно решим задачи сегодняшнего и завтрашнего дня», — заявил президент.

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Ежегодное послание президента России Федеральному собранию
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