Вступил в силу закон о новостных агрегаторах

Москва, , 03:01 — REGNUM Сегодня, 1 января, вступил в силу закон, приравнивающий новостные агрегаторы к СМИ, сообщает ИА REGNUM. Вводится ряд ограничений для новостных агрегаторов с посещаемостью более 1 млн человек в сутки.

Прежде всего, новостной агрегатор выделяется как отдельный субъект, распространяющий информацию в интернете, на него возлагаются определенные обязанности.

Владелец новостного агрегатора освобождается от ответственности за дословную перепечатку СМИ, зарегистрированных в соответствии с российским законодательством. В этой связи ряд экспертов высказали обеспокоенность, что агрегаторы откажутся от индексации новостей порталов, не зарегистрированных в качестве СМИ.

Кроме того, предполагается, что они должны будут хранить в течение 6 месяцев опубликованную ими новостную информацию, сведения об источнике ее получения и о сроках распространения.

Вводятся ограничения для владельцев новостных агрегаторов, так владельцами могут стать любые иностранные лица посредством учреждения российского юрлица. Таким образом, был решен вопрос о 20-процентном ограничении на иностранное владение новостными агрегаторами, которое действует сейчас для СМИ.

Уточняется требование о хранении информации: предполагается, что владелец новостного агрегатора должен хранить только ту информацию, которая была размещена агрегатором.

За отказ выполнить предписание Роскомнадзора об удалении информации из новостного блока штраф для юридических лиц теперь составит от 600 тыс. до 1 млн рублей для юридических лиц. Штраф для граждан составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей и от 200 до 400 тыс. — для должностных лиц. Повторное нарушение будет наказываться штрафом для граждан от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, для должностных лиц — от 500 тыс. рублей до 700 тыс. рублей, юридических лиц — от 1,5 млн до 3 млн рублей.

Кроме того, предполагаются внесудебные меры по пресечению распространения недостоверной информации по жалобе уполномоченных органов. Их перечень, как предполагается, определит правительство.

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