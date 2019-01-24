Взаимное признание Азербайджана и НКР — залог конструктивных переговоров

Ереван, , 12:52 — REGNUM На вопросы корреспондента ИА REGNUM отвечает доктор политических наук (РФ), научный эксперт по контртерроризму (США) генерал-майор Гайк Котанджян.

ИА REGNUM: Гайк Саргисович, вы недавно вернулись из Бухареста. Как бы вы охарактеризовали проведенную в Румынии конференцию Гарвардской программы безопасности Черноморского бассейна?

Конференция была организована упомянутой вами Гарвардской программой совместно со Службой национальной разведки Румынии по теме «Международное сотрудничество в Черноморском регионе в прошедшие и будущие 20 лет» с участием специалистов из 11 государств, в том числе из стран региона, к сожалению, — за исключением России. По договоренности с Гарвардом в последующие годы данный Форум будет вести Служба национальной разведки Румынии.

ИА REGNUM: С учетом возобновления переговоров по Карабахскому урегулированию между президентами Армении и Азербайджана, а также их министрами иностранных дел, каким-либо образом Карабахская проблема затрагивалась на конференции?

До форума турецкой и азербайджанской сторонами по итогам возобновленных встреч в Вене и Киеве были сделаны заявления о том, что основой для конструктивных переговоров по разрешению Карабахского конфликта мог бы стать вывод войск Армении из Нагорного Карабаха, которые, как известно, гарантируют безопасность населения НКР. В условиях навязанной Азербайджаном интенсивной гонки вооружений с наращиванием наступательных вооружений и милитаристской риторики данное предложение, лишающее население НКР военных гарантий его физической безопасности, выглядит как преднамеренное повышение азербайджанской и турецкой сторонами политических ставок с целью подрыва перевода переговорного процесса в конструктивную фазу. Исходя из этого и была в моем докладе затронута Карабахская проблема. Мною было предложено сторонам конфликта, а именно — Азербайджану, НКР и Армении, начать перевод переговоров между сторонами конфликта в конструктивное русло со взаимного признания Азербайджанской Республики и Нагорно-Карабахской Республики.

Ниже ИА REGNUM приводит текст доклада доктора Гайка Котанджяна на Гарвардской конференции по безопасности Черноморского бассейна.

Диалог и интеграция как основные принципы обеспечения стабильности и безопасности в Большом Черноморском регионе.

Уважаемый г-н Председатель!

Дорогие коллеги!

Хочу выразить благодарность за приглашение принять участие в XII международной Конференции Гарвардской программы по Черноморской безопасности, который объединил ведущих экспертов по динамике региональной безопасности для обмена мнениями и обсуждения вероятных сценариев развития Большого Черноморского региона на ближайшие 20 лет.

Уверен, что основным путем достижения большей стабильности и безопасности в регионе является продвижение интеграции и диалога между государствами региона, как и центрами силы, вовлеченными в геополитику Черноморского региона. Диалог и интеграция являются также основополагающими принципами внешней политики Армении. После обретения независимости в 1991 г. наше государство в своей внешней политике активно осуществляет принцип взаимодополняемости, развивая стратегические союзнические отношения с Россией и продвигая партнерство с западными центрами силы, в том числе — с США, ЕС, НАТО. Армения является членом-учредителем Организации Договора о коллективной безопасности и одновременно налаживает тесные отношения с НАТО, участвуя в миротворческих операциях Альянса в Ираке, Косово, а в настоящее время и в Афганистане и осуществляя оборонно-безопасностные реформы, предусмотренные по ПДИП Армения — НАТО (1).

Диалог и интеграция служили также ключевым стимулом для активного вовлечения Армении в программу Восточного партнерства Евросоюза с одновременными переговорами о возможном подписании Договора об ассоциированном членстве. Параллельно с этим Армения проводила консультации с Россией по вопросу присоединения к Таможенному союзу. В сентябре 2013 года Армения приняла прагматически выверенное решение о вступлении в Таможенный союз, в значительной степени продиктованное военно-безопасностными реалиями на Южном Кавказе (2). Вместе с тем Армения продолжает конструктивное сотрудничество с ЕС в целях развития отношений в различных сферах, представляющих взаимный интерес.

Одним из препятствий для более безопасного и стабильного развития Черноморского региона являются неразрешенность Карабахского конфликта и вероятность возобновления военных действий со стороны соседнего государства в отношении Республики Армения и Нагорно-Карабахской Республики. Как известно, Нагорно-Карабахская Республика была создана средствами прямой демократии путем проведения в соответствии с советским законодательством времен Перестройки законосообразного референдума в процессе распада Советского Союза — до подписания Алма-Атинской декларации о роспуске СССР (3). Хотя армянская сторона включила в избирательные списки и азербайджанское меньшинство, однако Бакинские власти дали указание азербайджанскому электорату бойкотировать референдум. К сожалению, демократический путь легального создания Нагорно-Карабахского государства посредством референдума не стал для азербайджанской и армянской сторон основой для мирного и справедливого решения Карабахского конфликта. Вместо этого Азербайджан предпринял агрессию против легитимно образованного государства и развязал кровопролитную войну, унесшую жизни 25 000 человек (4).

После заключения соглашения о прекращении огня в 1994 г. и Армения, и Нагорно-Карабахская Республика по-заинтересованному поддерживают мирный процесс под эгидой МГ ОБСЕ. Усилия Республики Армения и Нагорно-Карабахской Республики направлены на укрепление доверия, поскольку именно взаимное доверие является ключом к установлению длительного мира и стабильности между Республикой Армения, Нагорно-Карабахской Республикой и Азербайджанской Республикой. Между тем действия соседнего государства до последних переговоров лидеров Республики Армения и Азербайджанской Республики публично разрушали любую основу для создания взаимного доверия.

Хочется верить, что последняя встреча президентов Армении и Азербайджана в Вене является многообещающим сигналом к возобновлению мирного процесса (5). Тем не менее, следует отметить, что успех данного этапа переговоров зависит от способности руководства Азербайджана признать реальности и отказаться от политики диктата в отношении Республики Армения и Нагорно-Карабахской Республики.

Многоуважаемые международные посредники, вовлеченные в процесс разрешения конфликта, должны трезво учитывать то обстоятельство, что Карабахский конфликт не был разрешен, поскольку Азербайджан не признает право Нагорно-Карабахской Республики на существование. Вооруженный этап Карабахского конфликта начался в результате попытки Азербайджана уничтожить легитимно самоопределившуюся Нагорно-Карабахскую Республику, сопровождавшейся угрозой повторения геноцида. Призыв Минской группы ОБСЕ к повороту переговоров по разрешению Карабахского конфликта к конструктивному диалогу предполагает возвращение Нагорно-Карабахской Республики в переговорный процесс как стороны конфликта — наряду с Арменией и Азербайджаном. Основой для мирного решения Карабахского конфликта в трехмерном формате переговоров Армения — Нагорно-Карабахская Республика — Азербайджан под эгидой Минской группы ОБСЕ должно стать — как в случае Палестино-Израильского конфликта — взаимное признание главных сторон противостояния: Азербайджанской Республики и Нагорно-Карабахской Республики.

Рассчитывая на продуктивный поворот переговорного процесса, следует быть уверенным, что только взаимное признание обеспечит стабильность и долговременный мир на Южном Кавказе, который в качестве составляющего Большого Черноморского региона внесет свой вклад во всеобщую стабильность и безопасность. Другим базисом для разрешения Карабахского конфликта должны стать международно поддержанные гарантии безопасности для Нагорно-Карабахской Республики, выработанные в процессе переговоров.

В заключение, я бы хотел поделиться опытом Института национальных стратегических исследований Армении по продвижению диалога и интеграции путем организации Стратегических политических форумов (6) с участием ведущих организаций государств-участников ОДКБ, а также с привлечением наших испытанных западных партнеров, таких, как Гарвардский и Оксфордский университеты, Национальный университет обороны США, Чатам-хаус, Стамбульский университет Кадыр Хас, Иерусалимский университет и т. д. Эти форумы дают возможность в академическом формате обсуждать различные подходы к решению сложных безопасностных проблем в регионе и за его пределами. Следующий Стратегический политический форум намечается в мае 2014 г. и может сформировать академическую платформу для экспертов и разработчиков политики для обсуждения вызовов, как и возможностей Большого Черноморского региона.