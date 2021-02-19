Москва, , 15:47 — REGNUM Компания Subaru представит в России весной 2021 года рестайлинговый кроссовер XV. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Subaru XV поступил в продажу в Китае в конце 2020 года. На китайском авторынке его базовая версия стоит 191,8 тыс. юаней (около 2,2 млн рублей).

Модель оснащается двухлитровым силовым агрегатом производительностью 150 л. с. В моторной линейке также имеется гибридный мотор. Оба двигателя сочетаются с вариатором и системой полного привода.

Напомним, в ноябре 2020 года Subaru представила в России рестайлинговую модель Sport Forester. Новинка имеет ряд стилистических решений, которые не были доступны ранее. Так, модель получила систему мониторинга состояния водителя.

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