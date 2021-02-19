Пекин, , 14:20 — REGNUM Компания Geely опубликовала изображения салона нового кроссовера KX11, который на китайском авторынке известен под названием Xingyue L. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Geely KX11 Geely

В салоне выделяется передняя панель, которая выполнена из единого глянцевого покрытия. Geely KX11 оснастят широким перечнем различных премиальных опций. Так, отделан интерьер будет натуральной кожей. У кроссовера будет панорамная крыша и камеры кругового обзора.

По своим размерам новый кроссовер сопоставим с Hyundai Santa Fe. Его длина составляет 4 770 мм, ширина — 1 895 мм, а в высоту он достигает 1 689 мм. При этом размер колесной базы равен 2 845 мм.

Модель оснастят двухлитровым турбированным двигателем мощностью от 218 до 238 л. с. в зависимости от версии и типа привода. По предварительной информации, агрегат будет идти в паре с «автоматом» или роботизированной трансмиссией.

Напомним, новый Geely KX11 будет представлен весной 2021 года. Однако пока неизвестно, когда новинка появится в продаже.

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