Москва, , 13:46 — REGNUM Спутник «Арктика-М» будет запущен с космодрома Байконур (Казахстан) 28 февраля. Об этом 19 февраля рассказал заместитель генконструктора НПО им. С. А. Лавочкина по общему проектированию Иван Москатиньев в интервью телеканалу «Россия-24».

»(Запуск спутника «Арктика-М») по плану 28 февраля», — сказал Москатиньев.

Отметим, спутники «Арктика-М» предназначены для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. Первый спутник планируется запустить в феврале текущего года, второй — в 2023 году и еще три спутника в 2024—2025 годах.

Также известно, что аппараты «Арктика-М» по своему оснащению будут аналогичными геостационарным метеорологическим аппаратам серии «Электро-Л», их планируется разместить на высокоэллиптической орбите для того, чтобы они могли собирать метеорологическую и гидрологическую информацию о состоянии полярных областей планеты Земля.