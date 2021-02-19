Москва, , 13:12 — REGNUM АвтоВАЗ представил на авторынке России новый Lada Largus. Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба компании.

Семейство автомобилей Largus состоит из трёх моделей: пассажирский универсал, Cross-версия и фургон. Новинка изменилась в технической части, а также внутри и снаружи.

Так, в салоне новинки появилась новая приборная панель, мультируль с обогревом, камера заднего вида, мультимедиа с навигацией и поддержкой Apple Carplay/Android Auto.

Кроме того, у автомобиля была улучшена шумоизоляция. Он оборудован системой обогрева ветрового стекла, задних сидений, датчиком дождя и света, подлокотником водителя с боксом для хранения, новыми передними сиденьями, а также круиз-контролем.

Под капотом нового Lada Largus стоит новый базовый двигатель на 1,6 л мощностью 90 л. с. Также в силовую линейку входит 1,6-литровый мотор мощностью 106 лошадиных сил.

Начальная стоимость фургона Largus составляет от 685 900 рублей. Пятиместная пассажирская версия стоит от 690 900 рублей.

Ранее стало известно, что новая Lada Niva сохранит черты базовой версии, однако в техническом плане претерпит кардинальные изменения.

Читайте также: АвтоВАЗ представил новую Lada Niva Travel