Берлин, , 12:17 — REGNUM В компании Volkswagen рассказали о некоторых особенностях нового электрокара ID.4. Видео с демонстрацией новых опций авто размещено на YouTube-канале Autogefühl.

Как и в электрокарах Tesla в этом автомобиле нет кнопки запуска. Вместо этого, чтобы начать движение, нужно всего лишь сесть внутрь и нажать на педаль тормоза, затем включить передачу и отпустить тормоз.

Одна из самых уникальных и интересных особенностей этого автомобиля — это полоса из 54 светодиодов, которая проходит через приборную панель автомобиля. Она используется для передачи важных сообщений пассажирам. Система использует разные цвета и знаки для обозначения предупреждений, подсказок навигации и состояния зарядки автомобиля.

Приборная панель ID.4 крепится к рулевому колесу. Также в авто имеются подвижные подстаканники. Их в электрокаре можно убрать в центральную консоль, чтобы получить дополнительное пространство между сиденьями.

Пол багажника электрокара оснащён рельсовой системой. Ее можно перевернуть, чтобы открыть еще одно пространство под полом для вещей.

Напомним, предприятие FAW-Volkswagen Automobile Co., Ltd. за 2020 год продало 241 587 машин — на 27,7% больше, чем в 2019 году.

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