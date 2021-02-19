Токио, , 11:55 — REGNUM Японский автопроизводитель Mitsubishi представил новый подключаемый гибридный вседорожник Eclipse Cross PHEV. Об этом сообщается на сайте Motor.es.

В ближайшее время внедорожник появится на авторынке Испании.

Модель в линейке Mitsubishi будет позиционироваться как «младший брат» внедорожника Outlander PHEV с подключаемым модулем. Покупатели смогут выбрать три уровня отделки салона: Motion, Kaiteki и Kaiteki + .

Автопроизводитель оснастил новинку 18-дюймовыми легкосплавными дисками, чёрными рейлингами на крыше, датчиком дождя, автоматическим переключением фар и электроподогревом боковых зеркал.

Также среди полезных опций машины можно отметить систему запуска и доступа без ключа, двухзонный автоматический климат-контроль и круиз-контроль.

Ранее компания Mitsubishi представила обновлённый кроссовер Outlander, выполненный в стилистике концепта Engelberg Tourer. Под капотом модели установлен двигатель производительностью 181 л. с. объёмом 2,5 л. От него крутящий момент передаётся через бесступенчатую трансмиссию на передние колёса. Также доступна версия с приводом 4×4.

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