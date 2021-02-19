Москва, , 11:37 — REGNUM «Рособоронэкспорт» (входит в Ростех) представит на международной оборонной выставке IDEX-2021 в Абу-Даби новую комплексную систему противодействия беспилотникам. Об этом 19 февраля сообщается на сайте «Рособоронэкспорта».

"Специалисты Рособоронэкспорта представят новое комплексное решение компании — систему, способную эффективно противостоять действиям беспилотных летательных аппаратов, сочетающую средства радиоэлектронной борьбы и комплексы ПВО различных классов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данные средства способны обеспечить противодействие массированному воздушному налету беспилотников путем подавления их командно-телеметрических каналов и каналов навигации.

На выставке будут представлены комплексы радиоэлектронной борьбы «Репеллент-Патруль», «Купол» и «Рубеж-Автоматика», а также электромагнитное ружье «Пищаль» и комплексы ПВО малой дальности.

Как сообщало ИА REGNUM, выставка IDEX-2021пройдёт с 21 по 25 февраля в ОАЭ. Ранее стало известно, что концерн «Алмаз-Антей» представит на выставке линейку основной продукции военного назначения. В состав экспозиции войдут модели зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Викинг», «Тор-М2Э», «Тор-М2К», «Тор-М2КМ» в стационарном и мобильном исполнении, морского автоматизированного зенитного артиллерийского комплекса (ЗАК) «Пальма», турельной установки «Комар» для ПЗРК типа «Игла».

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