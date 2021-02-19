Москва, , 11:02 — REGNUM Линейку основной продукции военного назначения намерен представить на международной оборонной выставке IDEX 2021, которая пройдёт с 21 по 25 февраля в ОАЭ, концерн «Алмаз-Антей». Как сообщили иа в пресс-службе компании 19 февраля, в состав экспозиции войдут модели зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Викинг», «Тор-М2Э», «Тор-М2К», «Тор-М2КМ» в стационарном и мобильном исполнении, морского автоматизированного зенитного артиллерийского комплекса (ЗАК) «Пальма», турельной установки «Комар» для ПЗРК типа «Игла».

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Кроме того, впервые будет представлена зенитная ракетная система большой дальности «Антей-4000».

«Впервые на зарубежной выставке концерн представит информационные материалы о зенитной ракетной системе большой дальности «Антей-4000», продолжающей линейку «Антей», — сообщили в компании. — Система получила новые возможности по борьбе с воздушными целями: существенно расширен диапазон по дальности, высоте и скорости поражаемых целей».

Также отмечается, что «Антей‑4000» значительно превосходит свою предшественницу — ЗРС «Антей-2500» — по дальности, высоте и скорости поражения аэродинамических целей и не имеет аналогов в своем классе.

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«Высокий уровень тактико-технических характеристик позволяет использовать «Антей‑4000» для противовоздушной обороны важнейших административных, промышленных и военных объектов», — пояснили в концерне.

Ещё одна новинка — модернизация широко представленного в мире ЗРК типа «Стрела» до уровня ЗРК «Сосна». По сравнению с предшественником у ЗРК «Сосна» в два раза увеличена дальность поражения целей, в три раза — боекомплект, повышена скрытность применения и введена полная автоматизация сопровождения и поражения цели.

Как сообщало ИА REGNUM, на оружейной выставке в столице Объединённых Арабских Эмиратов группа компаний «Калашников» впервые представит за рубежом пистолет Лебедева компактный (ПЛК) под патрон 9×19 мм.

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