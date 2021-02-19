Хельсинки, , 10:37 — REGNUM В сети появились снимки тестов модели 911 Safari на заснеженных дорогах Лапландии (Финляндия). Фотографии автомобиля размещены на сайте Motor.es.

Porsche 911 Safari Porsche

Модель оснащена большими колёсами и внушительным клиренсом. Передний бампер версии Safari немного отличается от предыдущих моделей марки. Также в автомобиле был модернизирован центральный воздухозаборник. Кроме того, новая модель укомплектована более мощной тормозной системой, которая включает в себя передние и задние перфорированные тормозные диски.

Что же касается кормы, то здесь почти нет никаких изменений по сравнению с предыдущими моделями, за исключением нового дизайна бампера.

Ожидается, что приборная панель Porsche 911 Safari будет унаследована от модели Taycan.

В компании пока не сообщают, когда будет официальная премьера и старт продаж нового авто.

Ранее в сети были обнародованы шпионские снимки модели 911 GTS Targa. Автомобиль будет размещён в модельном ряду марки на ступеньку ниже GT3 и будет укомплектован 500-сильным мотором.

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