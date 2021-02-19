Вашингтон, , 09:53 — REGNUM Компания Ford немного изменила экстерьер представленного в 2020 году нового Mustang Mach 1. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Дизайнеры Ford несколько изменили внешний вид Mustang Mach 1. Так, была изменена надпись «Мах 1» на кузове автомобиля. Она стала более заметной на темных моделях благодаря серебристой окантовке.

Также был изменен оттенок нижней части радиаторной решетки Magnetic Grey на глянцевый черный. За счет этого передняя часть модели стала более выразительной.

Крылья Mustang Mach 1 получили иную форму, что отразилось на качестве и производительности процессов.

При этом моторная линейка модели не изменилась. Отмечается, что Mustang Mach 1 оснащен 480-сильным Coyote V8 объемом пять литров, который идёт в паре с шестиступенчатой «механикой». Кроме того, автопроизводители оснастили модель некоторыми модификациями управления для того, чтобы Mustang Mach 1 стал таким же быстрым как автомобиль GT350.

Напомним, в продаже первый экземпляр Ford Mustang Mach 1 появится в марте текущего года. Его продадут на на аукционе Барретта-Джексона в Скоттсдейле (город в Аризоне).

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