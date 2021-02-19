Токио, , 10:03 — REGNUM Капсулу с японского космического зонда «Хаябуса-2» («Сокол-2»), доставившую на Землю грунт с астероида Рюгу, в марте выставят в музее. Об этом сообщает 19 февраля телеканал NHK.

Образцы грунта из капсулы изъяли и передали на анализ специалистам. Пустой контейнер выставят в музее города Сагамихара близ Токио с период с 12 по 16 марта. Желающим посмотреть на него придётся заранее подать заявку. Количество посетителей в день ограничат из-за пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, шестилетняя экспедиция аппарата «Хаябуса-2» к астероиду Рюгу завершилась 5 декабря 2020 года, когда зонд доставил на Землю капсулу с грунтом. Сам аппарат продолжил свой путь, он движется к астероиду 1998 KY26.

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