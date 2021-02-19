Модена, Италия, , 09:36 — REGNUM В сети появились официальные снимки нового кроссовера Maserati Grecale. Изображения размещены на сайте компании.

Кроссовер Maserati Grecale Maserati

Снимки кроссовера были сделаны во время движения у предприятия Maserati в городе Модена, поэтому они немного размыты. Тем не менее на них видно, что авто покрыто чёрно-синей камуфляжной плёнкой.

В компании пояснили, что Grecale проходит дорожные испытания. Также специалисты Maserati проводят тесты кроссовера на гоночной трассе и по бездорожью.

Стоит отметить, что модель Maserati Grecale получила своё название в честь сильного северо-восточного ветра в Средиземном море. По своим размерам модель сопоставима с Porsche Macan. Часть технического оснащения и агрегатов новинка получит от Alfa Romeo Stelvio.

Ранее стало известно, что Maserati Ghibli Trofeo 2021 модельного года будет комплектоваться 3,8-литровым мотором с двумя турбинами производительностью 580 «лошадей» (732 Нм). С места модель набирает «сотню» за четыре секунды, что не является рекордом среди «заряженных» седанов.

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