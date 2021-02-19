Вашингтон, , 08:23 — REGNUM Марсоход Perseverance доставил на Марс новое оборудование. Его можно будет использовать при приземлении новых аппаратов, если нынешняя миссия окажется успешной. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Стив Юрчик.

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Он отметил, что каждая миссия позволяет протестировать новое оборудование, которое может помочь в исследованиях.

«В рамках этой мы также испытываем новое оборудование — вертолёт для полётов над поверхностью Марса. Это пока еще экспериментальная модель», — пояснил Юрчик.

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«Если всё пройдет успешно, мы сможем использовать его для дополнительных наблюдений во время миссий, а в будущем — для разведки места для посадок новых марсоходов», — добавил врио руководителя NASA.

Как сообщало ИА REGNUM, миссия «Марс 2020» была запущена 30 июля 2020 года. В состав миссии входит марсоход Perseverance и вертолётный дрон Ingeniuity, который будет использоваться для изучения возможностей полётов в разряженной атмосфере Марса.

18 февраля американский исследовательский аппарат успешно совершил посадку на Марсе. Она длилась семи минут. Проверка систем марсохода Perseverance не выявила повреждений аппарата в ходе его посадки на Красную планету. Энергосистемы Perseverance работают нормально. Аппарат уже прислал первые снимки планеты.