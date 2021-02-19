Токио, , 08:13 — REGNUM Японский автопроизводитель Nissan оснастит модель GT-R нового поколения (R36) электрической надстройкой в виде стартер-генератора. Об этом сообщает издание Best Car Web.

Выход новинки на авторынок ожидается в конце 2022 года.

По предварительной информации, GT-R сохранит нынешнюю «тележку», компоновку с двумя карданными валами и 3,8-литровый мотор V6. Тем не менее автомобиль будет экономичнее и динамичнее за счёт стартер-генератора, работающего с 48-вольтовым литий-ионным аккумулятором.

Однако век новой модели будет не долгим. Из-за грядущего ужесточения экологических норм в Японии её выпуск закончится в конце 2024 года.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в прошлом году российские автолюбители купили 56 352 автомобиля марки Nissan. Это на 13% меньше, чем в предшествующем году.

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