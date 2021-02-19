Хьюстон, США, , 03:34 — REGNUM Проверка систем марсохода Perseverance не выявила повреждений аппарата в ходе его посадки на Красную планету. Об этом заявил заместитель руководителя программы полета Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Мэтт Уоллес 18 февраля в ходе пресс-конференции.

Его коллега Дженнифер Троспер также отметила, что энергосистемы Perseverance работают нормально.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден и американская компания SpaceX поздравили NASA с успешной посадкой этого марсохода.

Читайте ранее в этом сюжете: Байден поздравил NASA с посадкой марсохода Perseverance