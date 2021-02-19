Вашингтон, , 03:13 — REGNUM Возможные проблемы с подушками безопасности стали причиной отзыва 153 107 автомобилей американской компании Ford. Об этом 18 февраля сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей автопроизводителя.

Речь идет о внедорожниках Ranger, произведенных с 2004 по 2006 годы и проданных на территории США, Канады и Мексики. Подавляющая часть указанных транспортных средств приходится на США — 144 тыс. автомобилей.

В Канаде будет отозвано 8,7 тыс. внедорожников, а в Мексике — всего пять. Кампания по отзыву автомобилей начнется 8 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля китайская компания Geely решила отозвать 18 670 автомобилей в России из-за возможного дефекта топливных трубок.

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