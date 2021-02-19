Вашингтон, , 02:48 — REGNUM Свои поздравления по поводу успешной посадки на Марс аппарата Perseverance выразилглава Белого дома Джо Байден Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). Об этом сообщил временный глава аэрокосмического агентства Стив Юрчик 18 февраля на пресс-конференции.

По словам и.о. руководителя NASA, американский лидер позвонил ему по телефону спустя час после сообщения о посадке. Байден заявил Юрчику, что гордится достижением агентства и попросил передать его поздравления всем специалистам, работающим над проектом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская компания SpaceX также поздравила NASA в связи с успешной посадкой марсохода Perseverance.

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