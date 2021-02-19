Вашингтон, , 01:55 — REGNUM Поздравление в адрес Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) в связи с успешной посадкой на поверхность Марса аппарата Perseverance 18 февраля разместила на своей странице в Twitter американская компания SpaceX.

В сообщении отмечается, что это событие является осуществлением еще очередной успешной миссии на Красную планету.

https://twitter.com/SpaceX/status/1362509291543007232

Как сообщало ИА REGNUM, ранее NASA разместило в своем Twitter первые снимки, полученные Perseverance после приземления на Марс.

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