Вашингтон, 19 февраля 2021, 00:36 — REGNUM Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало первые снимки, полученные марсоходом Perseverance после приземления на красную планету.
«Мы только что получили информацию, что Perseverance функционирует на поверхности Марса», — сказала диспетчер во время онлайн-трансляции.
Снимки опубликовали на странице марсохода в Twitter.
https://twitter.com/NASAPersevere/status/1362508307529785344
«И еще один взгляд позади меня. Добро пожаловать в кратер Езеро», — говорится в подписи к первому фото.
На втором фото ровер сообщил, что впервые сфотографировал «свой вечный дом».
https://twitter.com/NASAPersevere/status/1362507436611956736
Напомним, главной целью марсианской экспедиции Perseverance заявлен поиск признаков микробной жизни в бассейне кратера Джезеро, где древняя река впадала в озеро, образовывая специфичные отложения.
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