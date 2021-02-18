Вашингтон, , 20:52 — REGNUM Второй испытательный полет космического аппарата Starliner перенесен с 25 марта на 2 апреля из-за выявления неполадок во время окончательной проверки, сообщает 18 февраля пресс-служба Лаборатории реактивного движения NASA.

Во время последней проверки капсулы Starliner были выявлены проблемы в программной инженерии — из-за скачка напряжения пострадали блоки авионики.

На данный момент проблемы устранены и новые испытания программного обеспечения прошли успешно. Однако NASA необходимо больше времени для тестирования космического аппарата.

Напомним, что второй испытательный полет капсулы Starliner изначально был назначен на 29 марта. Позже дату сдвинули на 25 марта, а после ремонтных работ на 2 апреля. Однако все это не повлияло на планы по запуску Starliner с экипажем на борту в конце текущего года.

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