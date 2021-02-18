Флорида, США, , 17:34 — REGNUM Специалисты американского аэрокосмического агентства NASA запланировали на вечер 18 февраля посадку марсохода Perseverance, сообщает пресс-служба Лаборатории реактивного движения NASA.

Приземление Perseverance на поверхность Марса запланировано на 22:55 по Гринвичу. В это время в Москве будет почти полночь.

Марсоход направляют на Красную планету в поисках следов бактериальной жизни.

Напомним, что ракета-носитель Atlas-V с марсоходом Perseverance была запущена с космодрома на мысе Канаверал в США 30 июля прошлого года. С тех пор ракета преодолела почти 500 млн километров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле в США установили на марсоход Perseverance малый винтокрылый летательный аппарат Ingenuity, который будет использоваться для эксперимента по возможности полётов в условиях разреженной атмосферы Марса.