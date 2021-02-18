Москва, , 16:28 — REGNUM Концерн «Уралвагонзавод» на международной выставке вооружений IDEX-2021 в ОАЭ не только танк Т-14 «Армата», но и универсальную бронированную инженерную машину (УБИМ), сообщает 18 февраля пресс-служба концерна.

Кроме того, будут показаны и иные образцы продукции УВЗ.

УБИМ предназначена для инженерного обеспечения продвижения войск в условиях огневого противодействия противника, в том числе в условиях радиоактивного заражения. местности. Машина совмещает технические возможности бронированного ремонтного эвакуатора, инженерной машины разграждения и бронированной машины разминирования.

«Наряду с новинками участники и гости выставки увидят и давно зарекомендовавшие себя, но не менее интересные и перспективные танки Т-90МС, модернизированный Т-72 и боевую машину поддержки танков (БМПТ), созданные в Уральском КБ транспортного машиностроения», — указано в сообщении пресс-службы «Уралвагонзавода».

Напомним, IDEX является крупнейшей выставкой вооружений на Ближнем Востоке. Она пройдет в Абу-Даби с 21 по 25 февраля.

Читайте ранее в этом сюжете: В Молдавии создана самоходная «адская молотилка»